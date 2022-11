¿Deben ganar la Europa League? La tajante reacción de Xavi tras despedirse de la Champions: ‘‘Queda una muy bonita’’

El Barcelona cumplió ante el Viktoria Plzen en República Checa (2-4) y Xavi Hernández se fue satisfecho, pese a que el resultado en la Champions League fue negativo. Los azulgranas se despidieron del certamen y ahora jugarán la Europa League por segundo año consecutivo.

Los goles con el que el Barcelona derritó al Viktoria Plzen

Partido: ‘‘En la primera parte, hemos estado bien, pero hemos sufrido. Hemos hecho faltas innecesarias. Ellos están muy intensos. Han creado más ocasiones de lo normal. Ello han defendido bien, han jugado con pelotas directas. Hemos sufrido en los córners y en las faltas. Sabíamos que era un rival difícil. Ha sido un partido sufrido. Me ha gustado el equipo en ataque, hemos ido al espacio. Pero no me ha gustado que hemos concedido mucho en defensa, no hemos estado bien en las ayudas”.

Champions League: ‘‘El balance es negativo. En la Champions tienes que aprovechar tus ocasiones. Bayern e Inter las aprovecharon”.

Europa League: ‘‘El Barça es uno de los candidatos a ganar la Europa League. El objetivo es jugar la final y ganarla. Estamos obligados a jugarla bien. La vamos a competir. Es un reto para el club. Queda una Europa League muy bonita’’.