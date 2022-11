Las ‘excusas’ de Xavi por la nueva debacle en la Champions League y por qué Lewandowski no jugará el último partido

Proyecto

“Es cuestión de tiempo. Por suerte y desgracia, he vivido la peor época de la historia del club, del 2000 al 2003, y la mejor. Tenemos que insistir. Tenemos que creer. No es momento de dudar. Ya me pasó como jugador. Soy muy positivo. Vamos por el buen camino. Seguramente se ganarán títulos en 2023. Estamos bien en LaLiga, en la Champions no nos ha dado... este año no nos ha dado el resultado. Los pasos son más pequeños que esperábamos, pero los títulos se decidirán en el 2023. Soy muy positivo”.

Sensaciones

‘‘Creo que todo es una montaña rusa. Y no es así. Cada partido es una historia. Hay que entrar en dinámica positiva. Estamos haciendo buen fútbol y somos protagonistas del juego. No podemos perder la identidad”.

Motivación pese a estar eliminado

“Estoy motivado hasta en un amistoso. Están en el Barça. Son unos privilegiados. Están en el mejor club del mundo. Deben demostrar que tienen sitio aquí. Estamos en una situación que no esperábamos, pero esto cada día es un examen. Son unos privilegiados. Deben demostrar cosas: son jugadores del Barça”.