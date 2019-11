Juventus derrota al Atlético de Madrid y complica a los colchoneros en Champions

El Atlético de Madrid, al que sólo le valía la victoria para asegurarse este martes el pase a octavos de Champions, cayó 1-0 en su visita a Turín ante la Juventus, y se jugará seguir adelante en la competición en la última fecha ante el Lokomotiv.

Un genial lanzamiento directo de falta del talentoso volante argentino Paulo Dybala en los estertores de la primera parte (45+2) fue suficiente para dejar los tres puntos en el Juventus Stadium y para que el cuadro 'bianconero' sellase el liderato de la llave D.



El Atlético queda con 7 puntos, por los 6 del Bayer Leverkusen, que se impuso horas antes en Moscú (2-0), y que también tiene opciones de avanzar a octavos.



Al cuadro del 'Cholo' le está costando ganar fuera de casa esta temporada, y de los 10 partidos disputados lejos del Wanda entre Liga y Champions sólo en tres de ellos logró la victoria. Además suma ahora una racha con sólo una victoria en sus últimos seis compromisos.

Cristiano Ronaldo lució un nuevo 'look' en el partido contra el Atlético de Madrid.



Tras un primer tiempo anodino, no carente de intensidad pero sí de oportunidades, cuando el árbitro se disponía a mandar a los jugadores al vestuario, el uruguayo Rodrigo Betancur logró una falta cerca de la línea lateral del área atlética cometida por Mario Hermoso.



Dybala, que había relegado a su compatriota Gonzalo Higuaín al banco, para acompañar en ataque a Cristiano Ronaldo, le pegó seco y duro con la zurda para mandar la pelota al palo largo ante un Jan Oblak que no se esperaba el lanzamiento directo.

El arquero polaco Wojciech Szczęsny apenas tuvo que emplearse para contener a los rojiblancos. El ghanés Thomas Party envió fuera una volea con la zurda desde fuera del área (16), y el remate de Saúl a la salida de un córner fue demasiado centrado (53).



El segundo tiempo mantuvo la tónica de escaso juego vistoso por parte de ambos equipos, y el último tercio de partido dejó un zurdazo al palo de Federico Bernardeschi y la sustitución de un aclamado Dybala por el 'Pipita', además de dos remates de cabeza de Álvaro Morata que no encontraron portería (71, 84).



Y el delantero internacional españolo desaprovechó a puerta vacía un pase del argentino Ángel Correa (90+4). El cuadro 'colchonero' se asegurará el pase a octavos si se impone en casa el 11 de diciembre al Lokomotiv.