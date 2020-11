Vidal calienta el duelo ante el Madrid:"Espero celebrar la victoria con la gente del Inter y del Barça"  

Arturo Vidal apareció en rueda de prensa previo al duelo contra el Real Madrid por la fase grupos de la Champions League.

El chileno habló de varios temas y contó cómo celebraría una victoria ante el equipo de Zidane por la rivalidad que tiene contra los blancos.



Falta de gol del Inter de Milán: "Aún no he marcado, pero trabajo cada día en lo que me pide el entrenador para que llegue el gol".





El recuerdo de la eliminación con el Bayern Múnich: "Fueros dos veces que nos cruzamos con el Madrid y no pudo ser. Pero bueno, este verano acabé feliz porque el Bayern ganó la Champions".

Rivalidad con el Madrid y lo que espera: "Es un partido lindo. Yo pasé dos grandes años en el Barcelona, así que espero que mañana pueda celebrar la victoria con los seguidores del Inter y los del Barça".