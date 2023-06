Amistosos y duelos oficiales: La agenda de todos los partidos que se disputan en junio por el mundo

Las diferentes ligas por el mundo han llegado a su final, pero ahora se viene la actividad de las selecciones nacionales. Un total de 92 partidos son lo que se disputarán en este mes de junio siendo las confederaciones de Concacaf y UEFA las únicas con actividad oficial. También se han programado partidos amistosos en esta fecha FIFA de junio, donde la campeona del mundo, Argentina, jugará el jueves ante Australia.

El sábado 17, Brasil jugará amistoso ante Guinea y otro de los duelos atractivos será el Polonia vs Alemania. En Europa, además de conocer al campeón de la UEFA Nations League, habrá eliminatorias rumbo a la Eurocopa de Alemania 2024. En Concacaf también se conocerá al campeón de la Liga de Naciones y arrancará la Copa Oro, donde la Selección de Honduras estará presente. Fecha FIFA: amistosos internacionales Miércoles 14 de junio

Uruguay vs. Nicaragua – 5:30 pm. (hora de Honduras) Jueves 15 de junio

Argentina vs. Australia - Hora: 6:00 am

Venezuela vs. Honduras - Hora: 6:00 pm

Costa Rica vs. Guatemala - Hora: 9:00 pm

Viernes 16 de junio

Corea del Sur vs. Perú - Hora: 5:00 am

Polonia vs. Alemania - Hora: 12:45 pm

Colombia vs. Irak - Hora: 1:00 pm

Chile vs. República Dominicana - Hora: 6.30 pm Sábado 17 de junio

Brasil vs. Guinea - Hora: 1:30 pm

Ecuador vs. Bolivia - Hora: 5:00 pm

Domingo 18 de junio

Paraguay vs. Nicaragua - Hora: 8:30 am

Venezuela vs. Guatemala - Hora: 2:30 pm Fecha FIFA: Liga de Naciones Concacaf Jueves 15 de junio

Semifinal: Panamá vs. Canadá - Hora: 5:00 pm (hora hondureña)

Semifinal: Estados Unidos vs. México - Hora: 8:00 pm

Domingo 18 de junio

Partido por tercer lugar - Hora: 4:00 pm

Final Nations League Concacaf - Hora: 7:00 pm Fecha FIFA: partidos clasificatorios a Eurocopa Jueves 15 de junio

España vs. Italia - Hora: 12:45 pm Viernes 16 de junio

Malta vs. Inglaterra - Hora: 12:45 pm

Gibraltar vs. Francia - Hora: 12:45 pm Sábado 17 de junio

Bélgica vs. Austria - Hora: 12:45 pm

Portugal vs. Bosnia Herzegovina- Hora: 12:45 pm Fecha FIFA: UEFA Nations League Miércoles 14 de junio

Semifinal: Países Bajos vs. Croacia - Hora: 12:45 pm Jueves 15 de junio

Semifinal: España vs. Italia - Hora: 12:45 pm Domingo 18 de junio

Tercer puesto - Hora: 7.00 am

Final UEFA Nations League - Hora: 12:45 pm