¿Dardo? Rubilio Castillo habla de la falta de compromiso tras unirse a la Selección Nacional de Honduras

“Han pasado cosas que no deberían de pasar, hay jugadores que no están aquí por indisciplina y se les ha cubierto un poco desde hace mucho y siguen haciendo las cosas y esa es la razón por la que no están aquí. Puede ser que el profe o la federación hayan decidido cubrir ciertas cosas, pero si siguen haciendo lo mismo, la selección no va a avanzar. La indisciplina es de un jugador que no es profesional y en lo personal es algo que no me gusta y me duele porque yo si quiero hacer las cosas bien, pero hay otros que no tienen ese compromiso porque no están siendo titulares y eso es algo que hace que todo sea más difícil”, expresó.

Ahora, Rubilio Castillo también ha dejado un mensaje en sus historias en Instagram, en lo que parece ser un dardo.

Rubilio ya se encuentra en Washington D. C. para unirse a la Selección Nacional. Diego Vázquez lo tomó en cuenta para los amistosos ante Venezuela y Barbados. Y seguramente estará en la Copa Oro.

”Las cosas pueden o no salir, pero lo que no se debe dejar es el compromiso para mejorar las circunstancias. En lo personal estoy muy feliz en volver a ponerme la H en el corazón. Arriba Honduras”, escribió Rubilio Castillo en su Instagram.