Rubilio Castillo y su nueva vida en China: ¿Ha comido ratones o cucarachas?, el día que casi firma con Olimpia y su experiencia con Fellaini

China, un país que queda al otro lado del mundo, es la nación que le ha vuelto a dar vida al futbolista hondureño Rubilio Castillo, quien después de una sanción por FIFA, volvió al ruedo siete meses después. El atacante catracho luce feliz, pero está incompleto en un país donde todo es sumamente diferente; le falta su familia para que la sonrisa sea total, mismos que llegarán pronto para que le den un matiz diferente a la vida del goleador catracho.



El exjugador del Motagua de 31 años regresó a las canchas con el Nantong Zhiyun de la Superliga china, club con el que ha disputado 11 partidos, en los cuales anotó ya tres goles. En una amplia entrevista con DIEZ, reveló detalles interesantes sobre su diario vivir en Asia. Cuenta cómo es su alimentación y si ha probado las comidas exóticas que en esa parte del mundo están acostumbrados a comer. ¿Ya probó los ratones?, lo revela entre carcajadas, además, cuenta el día que estuvo cerca de firmar con Olimpia y la ilusión que le genera jugar la Copa Oro 2023 con Honduras. LA ENTREVISTA Rubilio, por fin volviste a la actividad y a la vida futbolística, ¿cómo te sientes en un país donde la cultura es totalmente radical? Bien, la cultura es bonita y diferente. Mientras pasan los días uno se va adaptando a la situación de saber qué uno tiene que hacer y lo que no tenés que hacer. En el tema de idioma es difícil porque la mayoría no habla inglés y con eso estamos.

La adaptación ha sido buena, hemos ido poco a poco tratando de hacer nuestro trabajo, a lo que venimos, y tengo un compañero que nos ayuda en ese sentido y otros que hablan español, varios que hablan inglés, y en eso nos vamos acomodando. Al principio fue difícil porque al no viajar con la familia pega ese proceso, pero ahora se vienen conmigo y eso será mucho mejor. Para la vida de nosotros es fundamental la presencia de los familiares, mi esposa, mis hijos, en esta ocasión mi mamá no podrá venir, pero siempre pasamos al pendiente, te da otro plus. No quiere decir que ellos al no estar acá no es así, pero el ámbito es diferente, te sentís mejor en ese sentido. ¿Qué tal te han tratado en el club después de todo lo que pasó con la demanda y todo eso? Gracias a Dios en ese tema bien. Recordá que en primera instancia que estuve en China no fue muy grata, ni la mejor, quizá yo no estuve rodeado de personas que me asesoraran bien en ese momento, lo platiqué, pero al llegar a Nangtong tuve mucha preocupación y estuve a la expectativa. China es un país muy bonito y la cultura es hermosa, las personas son muy hospitalarias al saber que uno viene de afuera. Sabía el problema que había pasado, pero todo lo que pensé se borró al venir, me recibieron bien, sinceramente, me impresionó porque independientemente de todo lo que habíamos vivido me han tratado tal y cual quedó estipulado en el contrato. En el equipo son muy profesionales. ¿Y la afición cómo te ha recibido? Bien. Fijate que gracias a Dios siempre a los equipos que vengo tengo una bonita conexión con las aficiones, se encariñan conmigo, partiendo primero de mi trabajo y por eso lo trato de hacer de la mejor manera. Para mí los aficionados son el soporte del club y pues me siento bien en el equipo, me han hecho sentir como en casa, ellos han tratado de ayudarme y la afición te reconoce y cuando lo hacen te saludan y te piden fotos.

¿Por cuánto tiempo firmaste con el Nantong? Firmé por un año. Ellos querían extender el contrato, pero hemos decidido con mi familia que sería mejor un año y partiendo de ahí estoy agradecido con el señor porque siempre ha estado conmigo. Imagínate estar siete u ocho meses sin equipo y que Dios haya puesto su mano para que el entrenador viera videos míos y se interesara, a pesar de tener otro delantero. Y ya para no estar en esa disputa el club se comunicó conmigo y le enviaron correos a mis abogados y comenzamos a establecer comunicación y así se dio todo. La Superliga China tiene clubes muy importantes, como el equipo de Óscar, Fellaini, hay muchos jugadores reconocidos que pasaron por Europa porque los equipos invierten mucho. Además, el mercado es muy cerrado para los centroamericanos. Todos piensan que soy portugués o africano, pero bueno, ya se va estableciendo esa bandera de Honduras ahí para que nos vayamos identificando y contento por eso. ¿Ya jugaste contra estas figuras que están en China? En la segunda jornada jugamos de visita contra el equipo de Fellaini. Mi experiencia con él fue muy bonita, es un tipo muy tranquilo y alejado de todo, muy profesional. Mide casi dos metros, corpulento, técnicamente muy bueno. El partido fue muy difícil porque a pesar que tenían a Fellaini, empatamos ese juego. Ese equipo tiene muchos jugadores que estuvieron en Europa. Contra el equipo de Óscar jugamos en las próximas fechas. ¿Y cambiaste camiseta con Marouane Fellaini? Ja, ja, ja... No, intenté pero no pude. En esta liga hay muchas regulaciones, es muy estricto en tema de patrocinadores, de imagen de liga, hay multas. Nadie puede ingresar dentro de la cancha y sacarse la camiseta al final del partido y cambiarlas. Quizá en el próximo juego que tengamos la cambiamos. Le dije a Fellaini que la cambiáramos y él me dijo que sí, pero sabíamos que en ese momento no se podía.

Es un tema de seguridad muy importante acá en China. Acá en poco tiempo se salió del Covid, porque hasta en este año se normalizó todo como en abril, porque hubo un rebrote, entonces han cuidado eso, no se pueden cruzar entre camerinos tampoco, entonces quizá en la segunda vuelta pueda tener alguna camiseta de estos jugadores que son importantes. Pasaste momentos difíciles con la suspensión. ¿Cómo le hiciste para estar siempre de pie? Yo tengo una frase que ante los momentos difíciles uno siempre tiene que ver el lado positivo de todo. Para mí era muy difícil, porque esta es mi vida, pero nos hicimos un nudo con mi familia y gracias a Dios y creamos un soporte económico y hemos invertido, y ahí poco a poco hemos ido, no estábamos mal y eso me mantenía tranquilo. En la parte física me mantuve entrenando, le pedí permiso a la directiva del Motagua para poder entrenar con el equipo y al venir aquí no se me dificultó, pero fueron momentos complicados para mi porque lo que uno como jugador quiere es estar jugando y entrenando bien. Nunca me desesperé y pusimos todo siempre en las manos de Dios y mirá todo lo que ha pasado. Y alejado de todas las polémicas en redes sociales también... Ja, ja, ja... he madurado mucho con el tiempo. El tiempo es el que te da la razón, he puesto mi vida y la de mi familia en manos de Dios y trato de mantenerme alejado de todo eso, creo que no es necesario. Eso no quiere decir que lo que no me mantiene bien no lo voy a expresar o voy a dejarme pisotear por la gente, para nada, voy a expresarme sin faltar el respeto. Todas esas polémicas ya quedaron atrás, cuando estaba joven creía que el mundo era mío y creo que el pensamiento de nosotros los futbolistas es así lastimosamente si algo no te agrada... yo era muy explosivo cuando jugaba en Liga Nacional. He mejorado mucho en ese tema de estar metido en esos problemas y esa situaciones. He cambiado mi actitud, pero no ha sido fácil.

¿Sientes que volviste a la vida cuando regresaste al fútbol? Lastimosamente vivimos en una sociedad donde al futbolista se le apunta, al futbolista se le critica y no saben todos los problemas y las cosas que uno vive. En lo personal pasé momentos muy difíciles y solo Dios y mi familia han sabido cómo he salido adelante, pero es parte de. La gente no tiene conocimiento, y dicen ‘ah, jugadores con dinero y trabajo’ y se sienten con el derecho de criticar, pero bueno, eso es cada quien, yo me siento contento de estar acá. El primer partido que jugué acá se me erizó la piel, me sentí muy contento porque dije ‘gracias Dios porque tu has puesto tu mano en mi y voy a disfrutar este momento’. Traté de hacer lo mejor posible y he tratado de hacer lo que está en mi libreto como delantero y dejé que el tiempo pasara. Los ochenta minutos que jugué ni los sentí porque me sentía como un niño cuando le das esa pelota, estaba feliz, la experiencia fue muy linda a partir de todo lo que había atravesado. ¿Qué tal la comida por ahí, ya te comiste alguna cucaracha, algún murciélago? Ja, ja, ja... todo mundo me lo ha preguntado. Como te dije, esta cultura es diferente, creo que no me he comido nada, ja, ja, ja. Todas las comidas que son así, bien fuera de lo normal, se encuentran en el centro, ahí te vas a encontrar muchas cosas que ellos comen y yo trato de ir a lo seguro, no me la complico, ja, ja, ja. Cuando miro una carne toda rara y con algunos compañeros que son portugueses nos quedamos viendo y decimos ‘no, esta carne no me la voy a comer’. Ellos venden de todo. En la calle tu ves que venden como en palillos las ratas, como pinchos, y ellos normal se lo van comiendo. Tu ves como las manitos y los piecitos de los animales van metido en esos palillos, y uno tiene que tratar de no quedar tan impresionado porque es la cultura de ellos. Pero ahí les llevaré a todos ustedes los periodistas para que los prueben, ja, ja, ja. ¿Pero qué es lo más raro que te has encontrado ahí? La cultura es así. Yo vivo relativamente normal, obviamente que te encuentras cosas, pero raro, ¿qué te puedo decir? es que no ando metido en el centro, pero si me meto más ahí creo que me encontraré con esa situación de incomodidad. Recién llegado al restaurante, cuando entré, olía como que estaban cocinando un perro, se olía feo, yo quería regresar la comida, eso fue bastante raro. La vez pasada el staff nos invitaron a comer también y ahí se come bastante pato y animales afrodisíacos. Te lo ponen como en bandeja, te echan la salsa, rueda la bandeja y tu vas agarrando lo que querrás, ahí hay de todo.

¿Con el horario cómo hiciste, se te complicó? Sí, al principio se me dificultó. Te tienes que acomodar en el horario, pero cuando fue pasando el tiempo me fui adaptando. Cuando en Honduras son las 3:00 de la tarde aquí son las 5:00 de la mañana del día siguiente, yo recién llegado me acostaba y decía ‘¿y el sueño?’, y me quedaba con el teléfono... Prácticamente conciliaba el sueño a las 5:00 de la mañana de acá y no descansaba nada porque a las 7:40 de la mañana tenía que levantarme e ir a desayunar y a entrenar. El técnico comprendía eso y me preguntaba cómo le estaba haciendo, y eso me ayudó mucho. Es muy grosero la diferencia horaria de Honduras con la de acá. Volviste al gol y con eso las buenas noticias, estás en la lista de 60 elegibles de Copa Oro. Es una motivación extra. No sé si decir sorprendido, pero me alegró, me sentí feliz porque a pesar de todo, estos momentos los estoy disfrutando al máximo. Dios es quien toma la decisión si al final voy o no. He venido trabajando y cuando trabajas de manera honrada esto es lo que pasa porque para uno de jugador siempre es importante mantener la selección presente, siempre y cuando estar haciendo bien las cosas en el equipo. Esperando que si se me llega tomar en cuenta, ir con la ilusión de siempre, no importando las horas de viaje, porque ahí no importa nada. Yo prefiero la selección por encima de todo. Uno siempre tiene que trabajar con la convicción de que vas a hacer las cosas de la mejor manera, pueden salir bien o mal pero el trabajo es innegociable. ¿Has hablado con Diego Vázquez? Hemos estado hablando. Él me preguntó días atrás sobre mi presente que cómo me sentía, una plática normal de entrenador-jugador. Estoy tranquilo, él ha visto mis números que han sido importantes, he tenido competencia y me ha ido bien. Siempre trato con mi trabajo de ayudar al club.

¿Te genera ilusión jugar la Copa Oro? Claro, creo que sería mi tercera Copa Oro, tercera o cuarta, no recuerdo. Es una competición muy bonita que a cualquier jugador le genera mucha ilusión disputar un torneo de esos. Me siento contento e ilusionado el saber que Dios ha puesto todo en su lugar, soy una persona que ha hecho cambios en su vida y ello ha traído eso, todo lo bueno y lo mejor. El saber que estoy en esa lista, ya con eso me siento muy contento, y a partir de estar ahí ya depende lo que decida el cuerpo técnico. ¿Cómo es un día de Rubilio Castillo en China? He estado disfrutando esto. Ahora que no está mi familia paso mucho tiempo en el hotel sede que tiene el equipo. Cuando recién llegué, me fui para ahí porque tiene todo. Rubilio se levanta al rededor de las 7:40 de la mañana, porque desayunamos juntos, dura una media hora. A las 10:30 vamos al entrenamiento y salimos casi a la 1:00 de la tarde, toca el almuerzo que es de 1:15 a 1:30 y ahí nos quedamos con los compañeros platicando como hasta las 2:00 de la tarde. Luego duermo un rato ahí porque tengo mi cuarto personal esperando la terapia, los masajes, y me quedo ahí hasta las 6:00 de la tarde, y ceno ahí porque no está mi esposa. Yo puedo venir a cocinar a mi apartamento, pero aquí el equipo te da todo. Y ya después tipo 7:30 me vengo para mi apartamento y a descansar. Trato de hablar con mi familia en un espacio, pero cuando ellos vengan ya va a ser diferente, solamente será cuando vaya a entrenar y a comer en casa.

¿Qué opinas de la superioridad que Olimpia ha mostrado en Liga Nacional? Tengo muchos colegas que juegan en Olimpia y vi la final, me levanté temprano porque fue a las 7:00 de la mañana de acá. Creo que si no hay nadie que le compita a Olimpia en tema de todo, será difícil. Se ha visto la inversión que han hecho en jugadores y cuerpo técnico, y no solamente en eso, sino que en infraestructura y todo. Así será complicado y ojalá que en este caso Motagua, que aunque ya le lleva una mitad de copas, es el que le compite invierta. No sé si debería de tomar ejemplo de lo que ellos hacen y que miren el fútbol como un tema de inversión y de poder competir en lo nacional e internacional. Si nadie los para continuarán dominando la liga. Olimpia está bien estructurado a nivel dirigencial y la jerarquía se marca. Cuando yo estuve en Motagua creo que eso pasó factura, es importante la inversión en jugadores de jerarquía y si fichas futbolistas con nombre como un Chino Discua y como todos los que nos juntamos que ganamos muchos títulos, se crea la jerarquía porque se sabe lo que es una final y el ganar títulos. En ese momento la directiva invertía y sabía que tenían que invertir para el siguiente torneo para volver a ganar y eso nos llevaba al éxito y Olimpia ahora ha hecho eso. ¿Olimpia te contactó en su momento, estuviste cerca de firmar? Ellos tienen esa visión y el panorama de que el fútbol es de invertir y resultados. Siempre le he dado la prioridad al Motagua, pero sí he platicado con varios equipos de Liga Nacional, ya si Motagua no se acerca a las pretensiones mías, les digo a los clubes que podemos hablar pero siempre poniendo a Motagua como prioridad. Olimpia se comunicó conmigo y les hice saber que mi deseo era estar en Motagua y el club me quiso ayudar, siempre agradecido con Pedro Atala y toda la dirigencia.

Pero económicamente y con la situación que tenía aquí en China me quisieron ayudar, pero con el contrato que me ofrecieron no me sentí bien y eso a pesar que estoy muy agradecido con ellos porque con el equipo conseguí muchas cosas. Estuvimos negociando y lo raro que me pareció es que ellos tienen un techo salarial, o no sé. Siento que al jugador local que le da mucho al equipo le ponen trabas para negociar un contrato, no le ofrecen lo mejor y no me pareció y preferí seguir suspendido a tomar el contrato, y en eso me contactó Olimpia. Yo les dije a ellos (Olimpia) cómo era mi situación en el momento que tenía el problema con el club chino, ellos me dijeron que querían contar conmigo y siempre le di prioridad a Motagua, pero creo que en la junta directiva de Motagua pensaron ‘te estamos ayudando y no te vamos a ofrecer algo más’, y Olimpia no ve eso, vos les decís ‘quiero ganar cinco’ y ellos no te van a decir ‘te doy dos’, un ejemplo, y esa inversión los tiene con tantas copas. Yo quiero y le tengo aprecio a Motagua, pero se tienen que cambiar muchas cosas. ¿Pero al venir siempre tendrá prioridad Motagua? Claro, claro, obviamente. Todos los saben que Motagua tendrá la prioridad. Mis prioridades son Motagua y Vida, pero con ellos es más por cariño porque yo nací ahí y ellos me dieron a conocer, pero las cosas no están bien en el equipo por ahora. ¿Ya en tu retiro entonces con quién te gustaría jugar de último, con Vida o Motagua? No me la pongas difícil, hermano. Voy a andar con la camiseta mitad Motagua y mitad Vida, ja, ja, ja. Obviamente no es por decidir, sino que con el Vida he estado siempre agradecido, quizá en su momento llegue ahí.