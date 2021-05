Julio Roa, el hombre detrás de la Copa Mariachi: "Nunca pensé en llegar a tener un torneo exitoso como lo es hoy"

¿Qué es la Copa Mariachi y por qué es tan popular en los Estados Unidos? En los últimos años hablar de esta competencia es referirte a uno de los torneos amateurs más esperados en la tierra del tío Sam porque concentran a muchos futbolistas laureados, activos y retirados como profesionales.

Esta vez en su séptima edición con más de 50 clubes de varios estados, traerán consigno muchas emociones y premios en más de 100 mil dólares.

Detrás de todo ello, está Julio Roa, fundador de Copa Mariachi que comenzó su aventura en el fútbol desde que era joven, sin embargo, al no dar un salto a nivel profesional, decidió convertirse en organizador de eventos deportivos y esta competencia se ha significado un éxito total.

Roa nació en Guadalajara, Jalisco, México, sin embargo, desde hace más de dos décadas cruzó la frontera como inmigrante para radicarse en Houston, Texas. Hoy es todo un empresario exitoso y entregado al fútbol.

¿Cuál es la historia detrás de Julio Roa?

Es una persona común y corriente como cualquier otra que vino a Estados Unidos hace más de 20 años con un sueño de superarse y buscar una mejor vida. Soy una persona futbolera, desde niño jugué, pero ahora ya han pasado 10 años desde que dejé de jugar. Me considero una persona apasionada en este deporte.

¿En qué equipos jugó en México y cuáles eran sus virtudes?

Soy zurdo, siempre tuve esa habilidad de pegarle a la pelota. En su momento probé fortuna en el Atlas, estuve en las reservas de Toluca, pero también fui muy indisciplinado, ojalá hubiese tenido a un padre que me orientara para llegar más lejos, tristemente no lo tuve. Me he dado cuenta que el fútbol no solo es talento, también se requiere de mucha disciplina y ser constante, yo no lo tuve y a mis 50 años me doy cuenta que los errores que cometes.

El 'Pibe' Valderrama junto al fundador de la Copa Mariachi, Julio Roa

¿En qué momento como joven decide tirar la toalla como futbolista?

Pasa que de niño tenía la mentalidad de debutar a los 18 años, cumplí esa edad y me di cuenta que ya no tenía la oportunidad en primera división. En su momento tuve varios amigos que me decían que fuésemos a prueba; me dediqué a jugar en el 'barril' (entre amigos en fútbol burocrático), perdí la ilusión de jugar profesionalmente.

¿Y qué cuando le tocó pensar en su futuro?

Cuando tenía 20 años decidí venirme a probar fortuna a Estados Unidos. Yo llegué como todos llegan, de inmigrante, no tenía nada. De repente entré en el mundo del fútbol por medio de Indoor Soccer y así inició mi carrera organizando torneos y trayendo jugadores hasta lo que hoy es la copa más importante (en Liga Amateur) en Estados Unidos. Yo sí vivo del fútbol, ahora estoy con este proyecto nuevo de Copa Mariachi desde hace tres años.

¿Cómo nace la Copa Mariachi?

Sucedió que yo tenía la ilusión de abrir un restaurante llamado "El Mariachi" y de repente surgió una copa para darle publicidad al local; inicialmente fue con ocho equipos, pero fue muy importante, en ese momento se dieron 40 mil dólares, en Estados Unidos no se da esa cantidad en Liga Amateur, pero fue una mala experiencia, perdimos el restaurante. Ahora yo la llamo la mejor de Estados Unidos, pero los reporteros la tildan como la mejor del mundo. Nunca pensé en llegar a tener una copa exitosa como lo es hoy.





¿Qué lecciones te ha dejado este torneo?

La lección de vida y espiritual fue la pasada que elaboramos en Atlanta; un sábado llovió, se inundaron carros, canchas y prácticamente ya la habían cancelado, era un diluvio y habían muchos equipos que había venido de todas parte del mundo.



¿Qué es lo que hace que esta copa sea tan importante en Estados Unidos?

Pasa que cuando tú haces algo, te la tienes que creer, tienes que transmitir eso. Yo creo que la gente que ha estado a mi alrededor junto a mi esposa, nos la hemos creído. Nosotros hemos innovado, hemos hecho cosas que nadie lo ha hecho, traemos una verdadera fiesta y carnaval para los hispanos al mezclarlo con el fútbol. La prensa también ha tenido mucho qué ver, me refiero a aquellos quienes tienen un teléfono, programa de Facebook, hablo de Univisión, Telemundo, Diario Diez y todos los medios a nivel nacional e internacional que hablan de esto; es una copa del pueblo y por eso es tan popular. Yo sé lo que les gusta a los aficionados, yo jugué fútbol y por eso trato de transmitir esa parte. Eso es lo que ha ayudado a que sea exitosa.

¿Qué tipo de jugadores podemos encontrar en esta nueva edición?

Ahorita hablamos de jugadores de renombre como Jonny Magallón, Omar Bravo, Amado Guevara, Julio César de León, Carlo Costly; jugadores que fueron leyenda de México, Honduras, El Salvador que vienen a reforzar a los equipos amateur. Sin exagerar en la última edición vimos más de 250 jugadores exprofesionales que participaron, entre ellos mundialistas como un Amado Guevara, el 'Negrito' Sandoval y muchos jugadores que fueron élites. Roger Mayweather dijo por ahí que es la "Copa Mundial del mundo amateur" por los 32 equipos. Esta copa viene siendo como su Mundial con un equipo amateur, yo me lo creo y ellos también se la creen. Este torneo sigue creciendo.

¿Con qué más nos vamos a sorprender?

Hay un plan de traer árbitros profesionales mundialistas y activos para la gran final de la Copa Mariachi, imagínate llegar a esto a lo más profesional.

¿Cuánto se invertirá en premiaciones?

Vamos a dar un total de 120 mil dólares en premio, algo que nadie ha dado nunca en la historia del fútbol amateur. Un periodista investigó y me dijo que nunca habían dado esa cantidad en un torneo como este. En la categoría "A" se darán 80 mil dólares al primer lugar, 20 mil al segundo. En la categoría "B" se darán otros 20 mil dólares. Son un total de 56 equipos de todos los rincones de Estados Unidos.

¿Su favorito?

En esta copa es imposible que tengas un favorito porque todos los equipos vienen reforzados, invierten mucho dinero. No hay favoritos, cualquier equipo que participe lo es porque de cada ciudad vienen los mejores tomando jugadores de varios países.