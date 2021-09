Danny Trejo, “Rambo”, Stranger Things y más, en el contenido poslanzamiento de Far Cry 6

Este 7 de octubre llegará al mercado el próximo título de la saga Far Cry, es decir, Far Cry 6. Esta vez, Ubisoft nos llevará a Yara, una isla ficticia dominada por el despiadado dictador Antón Castillo, interpretado por el genial Giancarlo Esposito. Los jugadores se pondrán en la piel de Dani Rojas, un guerrillero o una guerrillera (dependiendo de la elección del jugador) que tratará de derrocar el régimen fascista.

Por si el enorme mundo abierto que la saga está acostumbrada a ofrecer no es suficiente, Ubisoft ha revelado el contenido poslanzamiento que estará llegando al título durante los meses posteriores a su estreno. Esto incluye, por supuesto, el Season Pass habitual, con un costo adicional, pero también se han revelado DLC que llegarán periódicamente de manera gratuita.

- Contenido del Season Pass -

En esta ocasión, Far Cry nos ofrece ponernos en el lugar de los villanos de las últimas tres entregas. Vaas, de Far Cry 3, Pagan Min, de Far Cry 4, y Joseph Seed, de Far Cry 5. Cada uno de estos personajes cotará con un episodio que se lanzará en noviembre, enero y marzo respectivamente.

En cada uno de estos episodios, los jugadores encarnarán a uno de estos villanos (solo o en cooperativo) mientras tratan de escapar de una especie de limbo en el que han sido llevados tras morir a manos de los protagonistas de los juegos anteriores. En un ciclo infinito de morir y revivir, los jugadores deberán aprender sobre su entorno, volverse más fuertes a través de un árbol de habilidades y adquirir objetos de cofres esparcidos por el mundo.

El objetivo principal de estos episodios será escapar del infierno en que nos encontramos. Sin embargo, todo apunta a que promete rejugabilidad infinita, por lo que la obtención de este Season Pass vale bastante la pena, no solo por estos episodios adicionales, sino que además, al adquirir el Season Pass, tendremos acceso al spin-off de Far Cry 3, Blood Dragon, un absoluto favorito de los fans que podremos volver a jugar.

- Contenido gratuito poslanzamiento -

Como mencionamos con anterioridad, además del Season Pass, Farc Cry 6 recibirá bastante contenido gratuito en forma de DLCs a lo largo de los meses posteriores a su estreno. Entre este contenido encontraremos misiones de crossover, insurgencias semanales y operaciones especiales.

La primera misión crossover se titula Dani y Danny vs todo el mundo, presentando a Danny Trejo como invitado especial. En esta misión especial —según nos cuenta Ubisoft en su tráiler— Dani deberá ayuda a Danny en su misión por preparar sus famosos Trejo Tacos para alimentar a la población de Yara, aunque haya mucho derramamiento de sangre en el proceso. Y sí, Trejo trae su machete.

La segunda misión crossover nos presenta al mayor fan/imitador de Rambo, al que deberemos ayudar a luchar contra la milicia de Yara en una aventura que homenajeará al cine de acción de los 80, todo esto en una misión especial titulada Rambo: All The Blood.

Y la última misión crossover, que lleva por nombre The Vanishing, será un crossover con Stranger Things. En esta misión especial, nuestro fiel can, Chorizo, ha desaparecido, y cosas extrañas ocurren por todo Yara. Hay que encontrarlo cuanto antes.

Las insurgencias semanales serán eventos —valga la redundancia— semanales en los cuales debemos encontrar a los súbditos de Castillo, sacarlos de su escondite y, bueno, ya sabes. Esto nos brindará de recompensas especiales, cada semana en una localización distinta, que nos hará explorar lugares nunca antes de visto de Yara.

Y, por último, las operaciones especiales, serán seis misiones en las que deberemos robar una bomba química de los traficantes de Castillo, para llevarla hasta el punto de extracción. Eso sí, no debemos dejar que la bomba se caliente demasiado, o si no, boom.

¿Qué te parece todo este contenido que llegará a Far Cry 6? ¿Ya tenés hype por el juego? Far Cry 6 llegará este 7 de octubre para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Amazon Luna y Google Stadia.