¡AL FIN! Ya tenemos fecha para la versión next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt, llegará a consolas el 14 de diciembre

Tal parece que CD Projekt Red ha mantenido su palabra hasta el final, la versión next-gen de The Witcher 3: Wild Hunt , para las plataformas de PlayStation 5 , Xbox Series X|S y PC no se retrasó, y finalmente han confirmado que, efectivamente, llegará este mismo año, concretamente el 14 de diciembre.

Asimismo, tal como se había confirmado tiempo atrás, esta nueva versión también añadirá contenido inspirado en la serie de The Witcher, de Netflix, aunque todavía no se ha confirmado qué tipo de contenido será. Presumiblemente, estaríamos hablando de una armadura inspirada en la utilizada por Henry Cavill en la serie, antes de que confirmara que dejará el papel.

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition estará disponible en las tiendas digitales de PlayStation 5, Xbox Series X|S y en PC, e incluirá las expansiones Hearts of Stone y Blood and Wine. Aquellos jugadores que ya posean el juego para PlayStation 4 y Xbox One, podrán actualizarlo a su versión next-gen de forma gratuita. El estudio confirmó que más adelante revelarán detalles sobre una versión física de esta nueva versión, que se lanzará un tiempo después.