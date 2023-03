[Análisis] Wanted: Dead, el título de acción que se hunde por su propio peso y no logra cumplir lo esperado

Wanted: Dead fue desarrollado en Unreal Engine 4 , un motor que, sabemos, tiene capacidades impresionantes, y muchos juegazos han sido desarrollados usándolo. Sin embargo, Wanted: Dead presenta una calidad visual deplorable, no me queda claro si en este sentido también el estudio juega la carta de la nostalgia por la sexta generación, pero que un juego de $59.99 se vea así, es inaceptable.

Los efectos de luces (disparos, explosiones, etc.) y la adrenalina durante los combates es lo que realmente podría valer la pena del juego, y es donde, se nota, el estudio puso la mayor parte de sus esfuerzos, pero que, sin embargo, no resultan suficientes para quedarse durante horas jugando. Así que sí, ahora toca hablar de la jugabilidad, tanto lo bueno como lo malo.

Los personajes no tienen expresiones, los movimientos de todos los personajes excepto de la protagonista se ven extremadamente toscos, aunque en las cinemáticas nadie se salva de parecer estar hecho de piedra. Ahora que lo pienso, mientras jugamos, la protagonista también tiene movimientos extraños, como un cambio repentino de frente o como la acción que esté haciendo se corta de pronto para realizar una ejecución, etc.

Como vemos, Wanted: Dead no tiene nada de ciencia. No es necesariamente algo malo, aunque los párrafos anteriores hayan mostrado algo de disgusto, recuerden que esto es un análisis personal y puede diferir o no de los gustos de otros tipos de jugadores. Pero bueno, sigamos. Entre misión y misión volveremos al cuartel de la policía, donde hay distintos minijuegos opcionales que, aunque son muy raros, están buenos para distraerse un poco de la violencia.

Me he dejado varias cosas negativas porque siento que me iba a reventar el pecho. Como la pésima, deplorable y apagada interpretación de Fee Marie Zimmermann (que es modelo y no actriz) como la protagonista. La banda sonora para nada memorable, o los molestos diálogos de todos los personajes sin excepción. Y no voy a hablar a profundidad de estos temas porque hay uno en particular en el que realmente quiero expandirme.

El marketing y la generación de expectativa pueden jugar tan a favor como en contra en la publicidad de un videojuego. Para Wanted: Dead, 110 Industries, editora y distribuidora del juego, desembolsó mucho en la creación de tráileres, anuncios, video de acción real y muchas otras cosas que, obviamente, generaron emoción en los fans de los juegos de acción.

La creación de esta alta expectativa le pasó factura al producto final, que no está nada cerca de la idea preconcebida que los jugadores teníamos del juego, en base a lo que la misma empresa había pensado. Por eso digo que Wanted: Dead se hundió por su propio peso, porque no fue capaz de mantenerse a flote con todo lo que había dicho con anterioridad y que simplemente no pudo cumplir.