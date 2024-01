Another Code: Recollection, colección de los juegos clásicos de misterio, ya disponible en Nintendo Switch

Another Code es una saga de juegos de misterio desarrollados por el estudio indie Cing. El primer juego, Another Code: Two Memories, lanzado en 2005 para la Nintendo DS, sigue a a una joven llamada Ashley Mizuki Robbins, quien viaja a la isla Blood Edward para encontrar a su padre desaparecido.

Ashley lleva consigo un dispositivo llamado “DAS” (Distant Analysis System), que le permite comunicarse con fantasmas y resolver acertijos a medida que explora la isla en busca de respuestas sobre su pasado y la misteriosa desaparición de su padre.