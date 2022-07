Call of Duty: Vanguard recibirá un nuevo mapa y también a Terminator; juega gratis hasta el 26 de julio

Todos tienen una sola cosa en mente actualmente, cuando de Call of Duty se habla, y no es nada más que el estreno de Call of Duty: Modern Warfare 2 este próximo 28 de octubre, por lo que no es de extrañar que los servidores de Call of Duty: Vanguard se encuentren actualmente vacíos, y más aún tras informarse que todo lo obtenido en estos juegos anteriores (Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty Black Ops: Cold War, Call of Duty: Warzone y Call of Duty: Vanguard) no podrá ser trasladado a Call of Duty: Warzone 2, haciendo que los jugadores se la piensen dos veces antes de comprar nada, pues son cosas que quedarán obsoletas.

Estamos a la mitad de la Temporada 4 de Call of Duty: Vanguard, y como es costumbre, recibiremos la actualización de mitad de temporada el 27 de julio, que incorporará varias cosas nuevas al juego. Entre ellas, un nuevo mapa para el multijugador llamado “Desolation”, que tiene un tamaño mediano y está inspirado en una villa montañosa de pasajes laberínticos.