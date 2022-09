Chloë Grace Moretz presume sus habilidades en Call of Duty en Twitter y sus fans pierden la cabeza

Cuando pensamos en actores famosos, generalmente se nos viene a la cabeza la idea de una persona que, en sus ratos libres, pasea por establecimientos de lujo u organiza mega fiestas en sus mansiones, pero poco creeríamos que son personas como nosotros, con sus pasatiempos normales como leer un libro, el coleccionismo, o incluso jugar videojuegos. Este ha sido el caso de estos últimos días, con la beta de Call of Duty: Modern Warfare 2, la cual finalizó justamente hoy, y ya no se podrá jugar hasta el estreno del juego el próximo 28 de octubre, hubo una celebridad en particular que no pudo ocultar la emoción que le provocó el juego, tras varios días de estar jugando sin parar, en sus propias palabras. Hablamos de la actriz Chloë Grace Moretz. También te podría interesar: Call of Duty: Modern Warfare 2, tras jugar la beta, podemos decir que es se trata de uno de los grandes estrenos de 2022

La actriz estadounidense de 25 años, conocido por haber actuado en películas como Kick-Ass (2010), Hugo (2011), La quinta ola (2016) o Shadow in the Cloud (2020), compartió varios tweets a través de su cuenta oficial en los que aseguraba estar completamente obsesionada con la beta de Call of Duty: Modern Warfare 2, sorprendiendo a sus fans, que nunca se imaginaron que le gustaban los videojuegos. Chloë Grace Moretz incluso compartió una fotografía de su pantalla en la que presumía de haber sumado la asombrosa cantidad de 3,640 puntos en el modo de juego Invasión, de Call of Duty: Modern Warfare 2. En los comentarios, se le preguntó en qué plataforma estaba jugando, y ella respondió que, a pesar de que también tiene una Xbox Series X, estaba jugando en PlayStation 5, porque disfruta de la función de gatillos adaptativos del mando DualSense. Más tarde aclaró que no estaba haciendo ningún tipo de promoción de nada, sino que simplemente era una gran fan.