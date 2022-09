David Harbour y Orlando Bloom formarán parte del reparto de la película de Gran Turismo, de PlayStation

Con el éxito en taquilla que representó la película de Uncharted con Tom Holland y Mark Wahlberg, Sony seguirá expandiendo su universo de películas basadas en sagas de PlayStation. Y aunque Netflix y HBO Max trabajan en series de Horizon Zero Dawn y The Last Us respectivamente, el próximo proyecto que llegará a la pantalla grande será Gran Turismo.

Esta saga de juegos de carreras inició en 1998, y desde entonces ha lanzado alrededor de 16 juegos para las distintas plataformas de la familia PlayStation, siendo el último de ellos Gran Turismo 7, lanzado este 2022 para PlayStation 4 y PlayStation 5. Junto con las sagas Need for Speed y Forza, Gran Turismo forma parte de los más populares del género de simulación de conducción.