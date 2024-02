Desde Japón aseguran que el DLC de Elden Ring sigue en desarrollo, aunque habrá que ser pacientes

Elden Ring se convirtió en todo un fenómeno cuando se lanzó en 2022, prácticamente sacando de su nicho a los juegos soulslike que FromSoftware ha popularizado a través de los años, convirtiéndose en un éxito de ventas, así como un éxito crítico, amado por los jugadores además.

Hace exactamente un año, se confirmó que Elden Ring recibiría un DLC que expandiría su historia, dando lugar a más encuentros con desafiantes jefes, e incluso se compartió una imagen oficial de dicho DLC, llamado Shadow of the Erdtree. No se dieron más detalles al respecto.

Y el silencio se mantuvo durante los próximos 12 meses, hasta ahora, que en vista de la incertidumbre generada por la falta de novedades sobre dicho contenido, Kadokawa Corporation, empresa propietaria de FromSoftware ha tenido que salir a confirmar que el DLC sigue en desarrollo, aunque no tienen todavía una fecha de lanzamiento planeada.