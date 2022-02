El reebot de Kao the Kangaroo rinde homenaje a este clásico plataformero de la mejor manera; ya probamos la demo

De ahí, nació Kao the Kangaroo , un juego de plataformas para toda la familia, sobre un joven canguro con guantes de boxeo, que debía enfrentarse a los peligros de la jungla para salvar a su familia. Posteriormente, tres juegos más de la saga fueron lanzados, siendo el último Kao the Kangaroo: Mystery of the Volcano , estrenado ya hace bastante tiempo, en 2005.

Año 2020, Tate Multimedia da la noticia de que Kao the Kangaroo estrenará en algún punto del 2021, pero que posteriormente se retrasó al año siguiente, con el añadido de que estaría disponible en consolas next-gen . Gracias a los muchachos de Tate Multimedia , DIEZ tuvo la oportunidad de probar la demo del juego unos cuantos días antes de su prueba pública, lo cual está disponible en Steam a partir de hoy hasta el 28 de este mismo mes.

Por ello, no es de extrañar que el mundo se emocionara cuando Tate Multimedia anunciara que reviviría a Kao con un reebot de la franquicia, para consolas actuales. La saga se había ganado el cariño de la gente y, aunque en su momento no fue reconocido como lo merecía, a consecuencia de competir con otros grandes del género, Kao logró hacerse un espacio como juego de culto entre los más experimentados.

Si algo más hay que destacar sobre la parte estética del título es su increíble mezcla de sonido; ciertamente no podía evitar lo bien lograda que estaba a medida que jugaba. La música es una de las características más importantes de un videojuego, pero también lo son los sonidos ambientales, los propios sonidos que el personaje realiza, como caminar, golpear, etc, y Kao the Kangaroo cumple con creces al entregar una buena tarea de música.

Toca hablar del diseño de niveles, que es el factor que determina si un juego de plataformas es bueno (desafiante) o simplemente un paseo por el parque, y en ese sentido, me complace decir que Kao the Kangaroo resulta ser un juego complicado, en el que además de repartir puñetazos, debemos calcular bien nuestros saltos, para no caer en, digamos, agua pantanosa, y morir.