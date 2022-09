Electronic Arts y Motive Studio trabajan en un juego de Iron Man para un solo jugador

No es ninguna novedad que Marvel se ha propuesto entrar con muchísima fuerza al mundo de los videojuegos, pues los juegos sobre sus personajes nunca fueron de buena calidad, hasta hace un par de años. Los lanzamientos de Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales y Marvel’s Guardians of the Galaxy dejan en evidencia la significativa mejora de los juegos de Marvel.

Estamos a la espera también de Marvel’s Midnight Suns, Marvel’s Spider-Man 2 y Marvel’s Wolverine. Además, recientemente, Skydance anunció su juego de Capitán América y Pantera Negra, aunque todavía no cuenta con nombre oficial ni ningún detalle adicional. En fin, los juegos de Marvel seguirán llegando en años posteriores, con posibilidades de que su calidad vaya en aumento.