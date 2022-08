Estos son los cinco juegos de lucha más esperados a estrenarse dentro de los próximos meses

The Rumble Fish 2

Si hay un género amado por un gran sector de la comunidad de jugadores, es el género de lucha, que fue de los primeros en popularizarse cuando la industria estaba todavía desarrollándose. Hoy en día, la apuesta por los juegos de lucha incluye franquicias como Mortal Kombat , King of Fighters y otras sagas reconocidas que ponen a los jugadores a enfrentarse entre ellos o contra la inteligencia artificial. Lo que resta del 2022 y también en el próximo año, estaremos recibiendo múltiples juegos de este género. Aquí repasaremos los cinco más interesantes y esperados por el público.

Un clásico para aquellos jóvenes que disfrutaron de luchar con sus amigos en las maquinitas a principios de los 2000. The Rumble Fish 2 llega de regreso con una remasterización para consolas actuales, que mejora sus gráficos y efectos visuales, así como añade un modo práctica, y claro, un modo online competitivo. Para aquellos que jugaron el original, esta es una oportunidad de revivir viejas glorias, y para aquellos que no tuvieron oportunidad de probarlo, ¡este es el momento!

The Rumble Fish 2 no tiene todavía una fecha de lanzamiento, pero estará disponible para las plataformas de PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.