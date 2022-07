¿Fan del cine neo noir? Aquí te presentamos cinco juegos con este estilo que puedes jugar actualmente

Lo hemos visto en películas como American Psycho (2000), Memento (2000), Sin City (2005), Zodiac (2007), Drive (2011), John Wick (2014), Nightcrawler (2014) o The Batman (2022). Pero si transportamos estos mismos elementos a un videojuego, nos damos cuenta de los impresionantes resultados, tanto narrativos como estéticos, que esto conlleva, claro, si se hace de la mejor manera. Por ello, aquí te presentamos cinco títulos con estilo neo noir que puedes disfrutar en consolas actuales.

Desarrollado por United Front Games y distribuido por Square Enix , fue lanzado en 2012. En el juego, el jugador toma el rol de un policía asiático-estadounidense llamado Wei Shen, que va de incógnito a Hong Kong para infiltrarse en una organización de tríadas. Sin embargo, pronto se ve dividido entre su deber como policía y la organización a la que ayudó a ascender; vamos notando la tonalidad oscura que impera en su argumento, y como la delgada línea entre el deber y el honor se torna muy, pero muy borrosa. Es un juego de acción y disparos, de mundo abierto, con elementos RPG. Su versión remasterizada se puede jugar actualmente en PS4 , Xbox One y PC .

Desarrollado por Quantic Dream y distribuido por Sony, y lanzado en 2010. Heavy Rain es una aventura gráfica en la que la elección de nuestras decisiones afectará contundentemente el curso de la historia principal, que cuenta con un argumento de una auténtica película neo noir: “Cuando un niño desaparece, su padre trabaja incansablemente para rescatarlo, mientras un periodista, un agente del FBI y un detective privado tratan de identificar a su secuestrador, conocido únicamente como el asesino del origami”. Su versión remasterizada se puede jugar actualmente en PS4 y PC.

3. The Wolf Among Us