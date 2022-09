HBO Max muestra finalmente el primer tráiler de la serie de The Last Us, que llega el próximo año

Probablemente una de las adaptaciones de videojuegos más esperadas de todos los tiempos, por todo lo que le precede y el alto nivel de calidad que la producción presupone, es la serie de The Last of Us , una producción original de HBO Max, basada en la exitosa saga de videojuegos del mismo nombre, desarrollados por Naughty Dog para las consolas de la familia PlayStation .

La serie cuenta con la supervisión y dirección de la galardonada miniserie Chernobyl, Craig Mazin, así como también está muy involucrado en la producción el propio Neil Druckmann, director de los dos juegos de The Last of Us. La serie espera su estreno en la plataforma de HBO Max en algún momento de 2023.

Adicionalmente, es importante mencionar que The Last of Us, en su versión remasterizada, se puede jugar en PlayStation 4 y PlayStation 5. Mientras que su remake, titulado The Last of Us Part I, se encuentra disponible únicamente para PlayStation 5. La secuela, The Last of Us Part II, está igualmente disponible para PlayStation 4, y también puede jugarse en PlayStation 5.