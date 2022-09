The Last of Us Part I ya está disponible: ¿una compra obligada o un remake innecesario?

Todo el revuelo que generó The Last of Us Part II, estrenado en 2020, no le bastó a Naughty Dog, que no contento, creó un remake del primer juego de la saga, que resulta ser exactamente igual al original, pero utilizando la potencia gráfica que se usó en su secuela. Para muchos, el original se trató de un juego especial e intentar replicarlo nuevamente se considera completamente innecesario, ¿qué tanto tienen razón?

The Last Us Part I, que es el nombre que lleva el remake de The Last of Us de 2013, ya se encuentra en el mercado, de manera exclusiva para PlayStation 5, y la polémica ya está servida. ¿Qué tanto cambia con respecto del juego original? Lo cierto es que no mucho, si bien gráficamente el juego fue vuelto a hacer desde cero, utilizando el nuevo motor gráfico del estudio, es realmente el mismo juego con mejores gráficas.