Jefe de PlayStation preocupado y molesto por la propuesta de Microsoft para mantener Call of Duty

A pesar de que el personal de Xbox , entre ellos su jefe, Phil Spencer, han manifestado abiertamente que no tienen intención de convertir a Call of Duty en exclusivo de Xbox , recientes declaraciones de Jim Ryan, jefe de PlayStation , han puesto en duda estas promesas por parte de Xbox .

“No tenía intención de comentar lo que entendí como una discusión empresarial privada, pero siento la necesidad de dejar las cosas claras porque Phil Spencer ha traído esto al foro público. Microsoft sólo ha ofrecido que Call of Duty permanezca en PlayStation durante tres años después de que finalice el acuerdo actual entre Activision y Sony. Después de casi 20 años de Call of Duty en PlayStation, su propuesta es inadecuada en muchos niveles y no tiene en cuenta el impacto en nuestros jugadores. Queremos garantizar que los jugadores de PlayStation sigan teniendo una experiencia de Call of Duty de la máxima calidad, y la propuesta de Microsoft socava este principio”, dijo Ryan.

Es difícil saber cuál de estos dos empresarios con complejo de políticos está diciendo la verdad. Si Call of Duty continuará saliendo en consolas PlayStation durante solamente tres años luego del vencimiento del contrato actual entre PlayStation y Activision para la publicación de Call of Duty en sus consolas (el cual no se sabe a ciencia cierta cuándo vence exactamente), o si de plano el juego continuará saliendo indefinidamente.