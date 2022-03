José Canaca, de ser futbolista del Motagua a convertirse en campeón del Rey del Fifón 2022

Contame esa experiencia en el fútbol. ¿Jugaste en Motagua? Estuvo desde el 2015 hasta el 2017 con Reynaldo Clavasquín y con Diego Vázquez, tenía mucha admiración por los jugadores porque al igual que en FIFA y en varios ámbitos de la vida uno ve a los mejores en televisión y uno piensa ‘yo bien puedo hacer eso’, y hasta que uno está ahí se da cuenta que no, que el ritmo, que la presión, tantas cosas que pasan en el escenario que te afecta y puede ser así como en un partido de fútbol como de FIFA. Creo que esto me ayudó un poco para manejar la presión, la competitividad conmigo mismo y con los demás. La verdad que el fútbol siempre va a estar encima.

¿Quién es José Canaca? Pues es un muchacho humilde, de Tegucigalpa, que quería jugar fútbol y que ahora todo el mundo lo conoce porque pasa jugando FIFA casi siempre. Me ha ido bien y creo que realmente me han conocido por eso, por FIFA, más que por el fútbol. Incluso yo intento ya olvidarlo para tener nuevas metas y olvidarme del pasado.

¿Cómo inició esta pasión de los videojuegos y desde cuándo? Comencé a jugar a finales del 2018, justo en ese tiempo había dejado de jugar fútbol y esto vino a ser como un refugio, quizás un consuelo que me terminó encantando y pues siempre busco ser de los mejores porque si no, así como el fútbol, para qué jugás.

¿En qué categoría estuviste en Motagua?

Estuve en Reservas, estuve entrenando con el equipo de primera división, pero nunca debuté y pues hasta ahí llegamos.

¿No hay planes de volver al fútbol?

La verdad que tuve que retirarme por un problema de salud, no sé dónde estaría, pero por eso intento no lamentarme porque no lo puedo controlar. Jugando FIFA no me pasa nada, así que ahí voy a seguir.

¿De qué jugabas?

Jugaba de mediapunta.

Contame ahora de esa experiencia del Rey del Fifón 2022. ¿Qué te ha parecido?

La verdad que en estos torneos siempre me voy a pesimista porque así uno juega más relajado, desde el primer partido intenté jugar como que si no pasara nada. Ya en el partido al primer gol o al primer ataque a uno ya le cambia la mentalidad, le cambia el chip, pero pierde los nervios. No fueron muchos partidos porque todo fue directo, como tiene que ser, a que pase el mejor, fueron como seis partidos, luego fue presencial y aquí el nivel cambia completamente. En las eliminatorias en línea se ven resultados de 8-0 y hasta 10-0. Presencial no pasa de cuatro o tres goles de diferencia, pero sí estuvo muy divertido, el evento muy bien.

¿Vas a defender la corona seguramente cuando se repita?

He participado en varios torneos y me ha ido bien. Participé anteriormente en otro Rey del Fifón donde me fui en semifinales, por eso andaba con una espina, participé en uno de TV Azteca, ese lo pude ganar. He jugado en varios en línea y me ha ido bien. Hace unas semanas estuve en uno de Coca-Cola y ahí me quedé en cuartos. Si espero participar en todos porque siempre es una oportunidad de ganar, los patrocinadores no cobran nada en inscribirte, entonces no hay excusa, todo es ganancia.

¿Tus padres no te dicen nada porque pasas mucho tiempo jugando FIFA?

La verdad que él prefiere que esté jugando porque como te dije, si voy a jugar una potra y me pasa algo o siento algún dolor... Prefiere que esté en la casa jugando FIFA.

¿Estás estudiando?

Sí claro, estudio Administración de Empresas, pero se puede decir que FIFA lo pongo encima de casi todo porque vivir de lo que a uno le gusta va a ser mejor siempre.