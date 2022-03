Rey del Fifón: ¡la corona tiene nuevo dueño! José Canaca se convierte en el nuevo campeón del máximo torneo de FIFA 22

Fueron cuatro partidos, solamente de ida, en los que al final, la mitad de jugadores se quedó en el camino y los mejores cuatro de ellos avanzaron a la siguiente fase: las semifinales. Estos cuatro aguerridos catrachos fueron José Canaca, David Canaca (no están emparentados), Jonathan Pavón y Kevin Padilla.

Kevin Padilla y José Canaca fueron los dos gladiadores que llegaron a la gran final, ambos rivales sabían de lo que era capaz el otro, y dieron un tremendo espectáculo en el partido de ida, donde ambos jugadores escogieron ―como no podía ser de otra forma― al PSG. Entonces se dio lugar un intenso encuentro que terminó con un 4-3 de Canaca ganándole a Kevin Padilla. El partido de vuelta inició con una gran inmediatez.

José Canaca se convirtió en el nuevo Rey del Fifón. “¡Los nervios siempre pegan!”, fue la primera declaración del campeón tras quedarse con la victoria, en una de las finales más intensas de los últimos años, con un dos tremendos partidos de ida y vuelta, que constituyeron una dosis de adrenalina bastante intensa para los jugadores, los colaborados y la afición presente.

“En los partidos en línea se ven goleadas”, declaró Canaca, “pero en presencial ya es otro nivel”, puntualizó. “Espero participar en todos los torneos de FIFA, porque siempre es una oportunidad de ganar. Este evento me gusta porque los patrocinadores no cobran nada en inscribirte, entonces no hay excusa, todo es ganancia”, dijo el actual Rey del Fifón, José Canaca.

José Canaca se llevó el premio de 6,000 lempiras, más una generosa cantidad de premios parte de los patrocinadores. Kevin Padilla obtuvo el premio del segundo lugar, es decir, 3,000 lempiras, más sus respectivos premios. Mientras que David Canaca recibió algunos cuantos regalos también por parte de los patrocinadores, por haber ganado el tercer lugar.