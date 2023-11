La película live-action de The Legend of Zelda: a quién quieren ver los fans y quién no

The Legend of Zelda es una de las sagas de videojuegos más legendarias de la historia. Nintendo trata con mucho cariño a todas sus franquicias, y por lo tanto, el anuncio de su película live-action ha despertado bastantes dudas al respecto.

Ya sabemos que la película será producida por Sony, y contará con la dirección de Wes Ball, director de la trilogía de The Maze Runner y la película de Kingdom of the Planet of the Apes, que todavía no se ha estrenado.