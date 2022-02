$!Lo que llevamos del 2022: estos son los cinco mejores videojuegos estrenados en enero de este año

4. Nobody Saves The World

Si pensabas que nadie salvaría al mundo, estabas en lo correcto, pues Nadie llegó para ser el héroe inesperado de esta historia. En Nobody Saves The World jugamos como un protagonista sin facultades especiales pero que, gracias a una suerte de varita mágica, puede convertirse en diversos personajes y animales, y con sus habilidades únicas, sortear las demenciales misiones del juego.

Nobody Saves The World presenta un alocado RPG con un estilo artístico caricaturesco y refrescante, pero con una dificultad bastante por encima a la de los juegos de ese estilo. DrinkBox Studios se aseguró de que cada detalle dentro del título tuviera una razón para estar ahí y, aunque su jugabilidad no es complicada, el jugador debe ser listo para saber qué personaje usar en cada situación. El juego llegó el 18 de enero a Xbox One, Xbox Series X|S y PC.