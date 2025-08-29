Los videojuegos en Honduras: una cultura que ha tomando tiempo en formarse

Que cada hondureño pueda adquirir su consola y los videojuegos que quiera ha sido fundamental para llevar a cabo esta normalización de la que hablamos, en la que los videojuegos se han ido integrando en nuestra sociedad, al punto de convertirse en algo cotidiano, sin miradas raras cuando se habla del tema, lo cual es un maravilloso avance para Honduras.Hoy en día, los videojuegos son una normalidad para Honduras. Incluso tenemos eventos celebrados alrededor de los videojuegos, como los torneos celebrados por Finde Gaming o el GameFest Connect. El Día Mundial de los Videojuegos, celebrado hoy 29 de agosto, es una fecha perfecta para recordad todo lo que hemos tenido que pasar para llegar hasta donde estamos ahora, y para dar un agradecimiento a quienes han formado parte de este viaje.¡Feliz Día Mundial de los Videojuegos!