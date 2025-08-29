Diez Gaming

Los videojuegos en Honduras: una cultura que ha tomando tiempo en formarse

Lo que antaño era visto como algo negativo, hoy se disfruta como en cualquier parte del mundo, incluso celebrando eventos centrados en videojuegos.

  • Los videojuegos en Honduras: una cultura que ha tomando tiempo en formarse

    Hoy, en el Día Mundial de los Videojuegos, celebramos cómo este medio dejó de ser visto con recelo en Honduras para convertirse en un entretenimiento cotidiano que une a grandes y chicos.
2025-08-29

En el marco del Día Mundial de los Videojuegos, hoy es también un buen día para repasar la evolución que el trato del público general en Honduras ha tenido para con esta industria, que hace apenas unos años no era nada bien vista, pero que hoy en día, se posiciona como entretenimiento estándar en el hogar de la mayoría de hondureños.

Atrás quedaron esos días en los que los videojuegos “eran del diablo”, pues ahora la población está mucho más informada que antes, al menos en comparación. Los múltiples estudios que demuestran la inexistente relación de la violencia con los videojuegos han sido un factor determinante para la aceptación de este medio en la vida cotidiana de las personas sin temor a juicio.

DIEZ también ha colaborado a la representación positiva de los videojuegos, con su famoso Rey del Fifón.

DIEZ también ha colaborado a la representación positiva de los videojuegos, con su famoso Rey del Fifón.

No vale la pena abrir viejas heridas, pero no podríamos dejar de mencionar que hace más de 20 años, el Congreso Nacional prohibió la venta de videojuegos con contenido violento como una medida súper eficaz para reducir los índices de criminalidad en el país. Sobra decir que los resultados no fueron los esperados, y que hoy en día la venta de este producto está prohibida solo para menores de edad, como es lógico.

Un rol fundamental para la normalización de este medio de entretenimiento ha sido el desempeñado por las tiendas especializadas, entre ellas, siendo la más conocida, Game Station, que desde 1995 ha sido el lugar de preferencia de los hondureños para adquirir consolas y videojuegos, convirtiéndose silenciosamente en un pilar para la formación de la cultura de videojuegos en nuestro país.

Game Station tiene actualmente cuatro sucursales en San Pedro Sula y dos en Tegucigalpa.

Game Station tiene actualmente cuatro sucursales en San Pedro Sula y dos en Tegucigalpa.

Que cada hondureño pueda adquirir su consola y los videojuegos que quiera ha sido fundamental para llevar a cabo esta normalización de la que hablamos, en la que los videojuegos se han ido integrando en nuestra sociedad, al punto de convertirse en algo cotidiano, sin miradas raras cuando se habla del tema, lo cual es un maravilloso avance para Honduras.

Hoy en día, los videojuegos son una normalidad para Honduras. Incluso tenemos eventos celebrados alrededor de los videojuegos, como los torneos celebrados por Finde Gaming o el GameFest Connect. El Día Mundial de los Videojuegos, celebrado hoy 29 de agosto, es una fecha perfecta para recordad todo lo que hemos tenido que pasar para llegar hasta donde estamos ahora, y para dar un agradecimiento a quienes han formado parte de este viaje.

¡Feliz Día Mundial de los Videojuegos!

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Juan F. Sánchez

Videojuegos
|
Día Mundial de los Videojuegos
|