Marvel’s Spider-Man: Miles Morales llegará también a PC a finales de este mismo año

Ya no es extraño que PlayStation lance sus videojuegos exclusivos también en PC, expandiendo su mercado y aumentando sus ventas. Y no hay mejor ejemplo que Marvel’s Spider-Man, estrenado en 2018, y que en agosto de este año, fue lanzado también para PC, así como otros títulos de la compañía lo había hecho antes, como God of War, Horizon Zero Dawn, Days Gone y la saga Uncharted.

Sorpresivamente, Sony ha realizado el anuncio de que otro de sus juegos también se incorporará a la tienda de Steam, para que pueda ser jugado en PC. Estamos hablando de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, que aunque no es una secuela directa del primer juego, sí que tiene la carga narrativa necesaria para tampoco ser considerado un simple spin-off. Es más bien un juego de transición entre Marvel’s Spider-Man y Marvel’s Spider-Man 2, cuyo lanzamiento continúa sin fecha.