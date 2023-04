Netflix presenta el tráiler de la tercera temporada de The Witcher, que estrenará en junio

La serie de The Witcher , basada en las novelas del autor polaco Andrzej Sapkowski, y que narra las desventuras del brujo Geralt de Rivia a través del Continente, mientras caza monstruos y se relaciona con otros personajes importantes para la trama. En fin, que la serie es protagonizada, por el momento, por Henry Cavill, estrenará su siguiente temporada en junio, separada en dos partes.

Como mencionamos, esta temporada se separará en dos partes, que Netflix ha decidido llamar volúmenes, con el primer de ellos estrenando el 29 de junio, mientras el segundo llegará un mes después, el 27 de julio. Esta separación de la temporada se pudo haber hecho para retener a la audiencia y generar expectación, ya que la licencia de The Witcher en Netflix ha sufrido un declive de calidad y audiencia.

Los motivos detrás de la salida de Cavill del show todavía no son claros, ni existe ninguna fuente oficial, pero la teoría más fuerte que ronda internet explica que Cavill decidió retirarse del proyecto debido a fuertes diferencias creativas con los guionistas, ya decidieron no respetar el material de origen y crear historias nuevas que no se ajustaban a las expectativas del actor.

Pero no es el final de la carrera de Henry Cavill, por supuesto, y actualmente se encuentra trabajando en una serie basada en la licencia de Warhammer 40K, de la que, al igual que de The Witcher, el actor es fan. Esta serie será producida y protagonizada por él, y se estrenará en el futuro a través de Amazon Prime Video.