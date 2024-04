[Opinión editorial] Top 6: las mejores waifus de los videojuegos

Esta es una opinión altamente subjetiva, y podría distar masivamente de la tuya, querido lector curioso. Por lo tanto, no encontrarás a Bayonetta, Samus o 2B en este top, pero sí en muchos otros. Depende de dónde leas o a quién le preguntes. En fin, vamos con el top:

Déjame explicarlo. Sí, escogía a Lae’zel sobre Corazón Sombrío o cualquier otro personaje de Baldur’s Gate 3, pero tiene un motivo. Cuando la conocemos, es una guerrera cruel, obsesionada con su propósito autoimpuesto, obtener la ascensión por parte de su reina diosa. Pero si iniciamos un romance con ella, veremos como incluso su propia naturaleza githyanki va dando paso a una persona vulnerable, que reconoce que el jugador no es simplemente un objeto de placer como ella creía, sino que ha desarrollado sentimientos reales y profundos, dándonos una de las escenas más conmovedoras del juego en el Acto III.

Lae’zel es furia y muerte. Es una guerrera githyanki que no tiene problemas con cortar en pedazos a sus enemigos, y sin embargo, también tiene este lado sensible que podemos ver de mejor forma cuando nuestro personaje tiene un romance con ella. Es un personaje que madura a través de los tres actos del juego, aunque también puede no hacerlo en absoluto, o volverse un personaje peor, dependiendo de los eventos que ocurran y las decisiones del jugador.

5. Panam Palmer