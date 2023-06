[Opinión] Overwatch 2 es mi juego favorito, y lo odio más que a nada en el mundo

Por supuesto, jugar videojuegos nos puede desestresar y traer beneficios para nuestra salud mental. Pero los jugadores de League of Legends, Counter-Strike u Overwatch 2, que son juegos en los que la victoria depende del trabajo en equipo, sabemos bien que jugar videojuegos también puede ocasionar violentos episodios de ira, especialmente si nuestro equipo es más malo que la gestión gubernamental de cualquier país de Latinoamérica. ¿Y si tanto odias ese juego, por qué no solo dejas de jugarlo? Me temo que no es tan sencillo. Sí, efectivamente odio este juego, pero debajo de toda esa furia, se encuentra una relación hermosa que espera algún día volver a florecer. ¿Por qué es difícil desligarse de un juego que trae más decepciones que alegrías? Lo cierto es que, una vez que empiezas no hay vuelta atrás.

La competencia es emocionante, y en cierta medida, adictiva. Como seremos humanos que somos, el desafío de un juego multijugador nos llama poderosamente la atención. La oportunidad de demostrar que tenemos mejor habilidad que nuestros rivales nos seduce eficazmente, y cuando nos damos cuenta, llevamos varias partidas seguidas, independientemente de si ganamos o perdemos. Pero basta de tanta parafernalia y palabrería fútil, hablemos ya de Overwatch 2. Salvo que vivas debajo de una piedra, habrás oído de Overwatch, un hero shooter multijugador por equipos en los que podemos elegir entre una variedad de personajes y jugar partidas con diversos objetivos. El primer juego estrenó en 2016, y ganó el Game of the Year, y esta “secuela”... Bueno...

Overwatch 2 es el mismo juego que el primero, pero con algunos cambios en el sistema de monetización, las partidas ya no son de 6 vs. 6, sino que ahora son 5 vs. 5, y algunos héroes fueron retocados. Durante tres años, Overwatch “1” no recibió nada de contenido porque Blizzard estaba trabajando en el contenido para Overwatch 2, contenido que fue cancelado, por lo que los tres años de abandono fueron completamente inútiles. La administración de Blizzard sobre Overwatch 2 es su principal problema, porque estamos ante un juego con un potencial emocionantemente gigantesco, en manos de una compañía brutalmente incompetente, que pasa más preocupada por cómo librarse de su próximo escándalo (ya que son famosos por sus políticas de trabajo abusivas y los constantes acosos sexuales dentro de sus oficinas) que por cómo balancear correctamente su juego.

La comunidad de jugadores de Overwatch 2 tienen todos algo en común, todos odian Overwatch 2, pero no porque sea un mal juego, sino porque da mucha lástima y cólera la forma en la que se desperdicia. Constantemente Blizzard intenta tapar el sol con un dedo, y esto afecta negativamente a los jugadores. La empresa cree que llenando el juego de cosméticos (carísimos, por cierto) los jugadores estarán felices, cuando lo que realmente queremos es que arreglen el condenado juego. Blizzard no sabe, y nunca ha sabido cómo se balancea un juego, ya que cada cambio que deciden hacer a las habilidades de los héroes o a las mecánicas del juego causan más daño del que pretenden corregir. Lo hemos visto desde el primer parche para Overwatch 2, y se seguirá viendo, ya que lógicamente no existe el balance perfecto, ni en este juego, ni en ningún otro, pero como mínimo, esto se trata de disimular, pero no aquí.