Polonia: un gigante silencioso dentro de la industria de los videojuegos; país de donde han surgido varias joyas

Quitemos lo más obvio del camino desde ya, la desarrolladora CD Projekt Red , una de las más populares e importantes de la industria de los videojuegos. Creadores de la saga de The Witcher y Cyberpunk 2077 , que aunque este último no resultó como la última entrega de The Witcher , no ha impedido que la empresa continúe doblando sus esfuerzos por entregar calidad. Las oficinas principales del estudio se encuentran en Varsovia.

Con el anuncio del remake de Silent Hill 2 , el estudio Bloober Team ha ganado todavía más reconocimiento, pues ellos serán los encargados de desarrollar dicho juego. Además, mencionar que no son para nada ajenos al género del terror, pues entre sus títulos desarrollados podemos encontrar Layers of Fear y su secuela, Observer , Blair Witch y The Medium . Ellos tienen su sede en la ciudad de Cracovia.

Flying Wild Hog tiene sus oficinas en Varsovia, y son los desarrolladores de la franquicia de acción Shadow Warrior, y recientemente, lanzaron Trek to Yomi y Evil West. Tate Multimedia, con base también en Varsovia, es el desarrollador responsable de la franquicia de Kao the Kangaroo, un clásico plataformero de los años 2000. Teyon, en Cracovia, ha desarrollado alrededor de 90 juegos, y aunque más en este caso no es mejor, podemos mencionar Terminator: Resistance y el próximo a estrenar RoboCop: Rogue City. People Can Fly, también en Varsovia, fue adquirida por Epic Games en 2012, y han trabajado en varios proyectos desde entonces.

También están 11 Bit Studios, All in! Games, The Astronauts, CI Games, Codeminion, CreativeForge Games, Destan Entertainment, Galante Games, The Farm 51, Infinite Dreams Inc., LK Avalon, Ten Square Games, Thing Trunk y Vavel Games.