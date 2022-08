PREY: por fin tenemos una buena película de Depredador desde la original de 1987; un excelente thriller de acción

Durante una hora con cuarenta minutos, veremos a Naru en su camino, tratando de volverse una cazadora, cuando de pronto varios animales peligrosos aparecen asesinados. Las huellas de una criatura enorme que camina de forma bípeda le indican que hay algo más en el bosque, y que ella no es la única con ansias de caza. Eventualmente, todo concluirá en un enfrentamiento entre ambos cazadores, mientras los dos se rehúsan a convertirse en la presa.

Prey, dirigida por Dan Trachtenberg, regresa la saga a su antigua gloria, y se coloca como la mejor película desde la original, si no es que la supera. Luego de Depredador 2 (1990), Alien vs. Depredador (2004), Alien vs. Predator 2 (2007), Depredadores (2010) y El Depredador (2018) parecía que la franquicia estaba destinada a nunca tener volver a tener una buena película. Prey vino a cambiar el desolador panorama de la saga.