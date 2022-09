¿Realmente existe el señuelo inflable que vemos en Call of Duty: Modern Warfare 2? ¿Tiene uso militar?

La utilidad de este señuelo es confundir y distraer a los enemigos que lo vean, y ciertamente lo logra si la distancia es suficiente para engañar al ojo, pues al acercarse más, se hace evidente que se trata de un señuelo inflable. La mina señuelo puede no ser la mejora de campo más útil, y a pesar de eso, su tiempo de recarga es lenta, por lo que debemos esperar mucho para que vuelva a estar disponible durante la partida después de usarla.

Puede parecer hasta ridículo, y es difícil imaginar a los soldados desplegados en Medio Oriente inflando señuelos en forma de militar para engañar a sus enemigos. Aunque Call of Duty: Modern Warfare se ha esforzado por traernos una experiencia militar realista, tomándose sus libertades para no volverse aburrido, la mina señuelo es un objeto que no podría utilizarse en medio de un combate. El material de kevlar no puede desplegarse de forma inflable de esa manera, y su uso militar en el campo de batalla es bastante absurdo.