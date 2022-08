[Reseña] Arcade Paradise, un golpe directo a la nostalgia que, aunque repetitivo, resulta entretenido

Plataforma reseñada: PlayStation 5

Los jugadores con más edad recordarán con cariño aquellas interminables tardes jugando en las máquinas de arcade, o “maquinitas” como les llamamos por aquí. Simples videojuegos que funcionaban con monedas, y que ofrecían horas y horas de diversión sana. No es de extrañar que, en aquel momento, los negocios enfocados a este rubro generaran grandes cantidades de dinero por lo atractivo de su naturaleza.

Los salones de recreativas, aunque mayormente populares en Estados Unidos y Europa, fueron el método de entretenimiento número uno para la juventud de finales de los 80 y los años 90. Arcade Paradise, desarrollado por Nosebleed Interactive y distribuido por la genial editora Wired Productions, trae de regreso esa nostalgia noventera con este simulador donde nos encargamos de un salón de arcade.

El juego está traducido en texto y subtítulos al idioma español.

Arcade Paradise no trata de esconder ni por un solo segundo que su objetivo principal es ir directo a la nostalgia del jugador. Desde su mero inicio seremos asaltados por una impresionante cinemática de dibujo a mano al estilo Take On Me de A-ha, con varias referencias noventeras, para terminar con la animación de un logotipo que imita al de MTV, cadena de televisión que tuvo mucho prestigio en aquella época.