[Reseña] ‘Overwatch: Genesis’: terminada la miniserie solo nos quedamos con una cosa: potencial desperdiciado

De todas maneras, parte de la comunidad sí estuvo contenta con el anuncio, servidor incluido, sin embargo, al ver los episodios de cinco a seis minutos, se puede decir con seguridad que Overwatch: Genesis no se atrevió a ofrecer más de lo que ya hemos visto, dejando de lado mucho y terminando por ser un despropósito. Durante los tres pequeños episodios se hace un repaso de la Crisis Ómnica, su surgimiento y conclusión.

Desde su anuncio, la miniserie animada de Overwatch , que lleva por nombre Overwatch: Genesis , no generó mucha expectativa por parte de los jugadores, que, aunque el anuncio los tomó por sorpresa, estos cortometrajes eran lo último que esperaban por parte de Blizzard , pues es evidente que la empresa no tiene claras sus prioridades, y lanzar productos externos sin arreglar el principal jamás es buena señal.

Si estás esperando ver al equipo original de Overwatch, la serie te decepcionará, pues aparecen por fracciones de segundos durante los episodios y no tienen diálogos. La historia se centra más en Aurora, la primera ómnica en ganar conciencia. Creada por la doctora Mina Liao, quien luego se uniera a Overwatch, Aurora generó un debate mundial sobre si un robot con sentimientos, emociones y libre albedrío podría ser considerado un ser vivo.

Aunque la miniserie se presente a sí misma como una serie de anime, en realidad es una típica animación norteamericana, similar a la que puede verse en las películas animadas de DC Comics , pero con una menor cantidad de escenas y animación. Las escenas son escasas y para compensarlo, tendremos siempre una voz en off, ya que toda la miniserie tiene un formato documental, que siendo honestos, resulta interesante.

La serie se toma su tiempo para establecer los dilemas que envuelven esta situación, pues los ómnicos no eran más que simples autómatas, robots sin ningún tipo de sentimiento o emoción, y ahora que uno de ellos había “despertado”, todo podía cambiar. Y entonces, la guerra, Anubis, una inteligencia artificial decidida a borrar a la humanidad de la Tierra, tomó el control de los ómnicos, iniciando la llamada Crisis Ómnica, y con ello, la guerra de la humanidad contra las máquinas.

Overwatch: Genesis es una miniserie de tres episodios, que se encuentran en YouTube, que, aunque interesante para aquellos más aficionados al lore, queda debiendo con respecto a contenido, pues no narra nada que no se supiera, y aún con esas, como adaptación de eventos ya conocidos solo en papel, se queda muy, pero muy corta. No se sabe si esta miniserie fue algo de una sola vez, y si fue un experimento de Blizzard para evaluar la recepción de una animación y tantear la posibilidad de hacer algo más grande a futuro (que es lo que los fans llevan años pidiendo), pero por lo pronto, solo queda esperar y tener confianza de que antes de que inviertan en otras áreas, se aseguren de pulir el juego lo más que se pueda.