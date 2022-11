Se reporta el triste fallecimiento de Kevin Conroy, la eterna voz de Batman

Es imposible imaginar a Batman hablando y no escuchar la voz de Kevin Conroy, pues durante más de 15 años, el actor estadounidense fue encargado de interpretarlo en diversos medios como series y películas animadas, y videojuegos. Hoy, diversos medios han informado del triste fallecimiento de Conroy a la edad de 66 años.

En 1992, Conroy interpretó por primera vez a Batman para la serie animada Batman: The Animated Series , que contó con 85 episodios. Desde entonces, se convirtió en la voz oficial del personaje para cada proyecto en el que tuviera una aparición. Las películas que presentaron a Kevin Conroy como Batman fueron:

2010 - Superman/Batman: Apocalipsis

2012 - Liga de la Justicia: Perdición

2013 - Liga de la Justicia: Paradoja del Tiempo

2014 - Batman: Ataque a Arkham

2016 - Batman: La Broma Mortal

2017 - Batman y Harley Quinn

2019 - Justice League vs the Fatal Five