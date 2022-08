Si sangra, podemos matarlo: top 5 de los mejores videojuegos de Depredador en su historia

En algún momento estuvo disponible AVP: Evolution para dispositivos móviles, y eso es parte de lo que hace especial a este juego: que ya no puede obtenerse, al menos de forma legal. En este juego para celulares, el jugador tomaba partido de la guerra ancestral entre los Aliens y los Depredadores, pudiendo controlar a cualquiera de estas dos especies en un juego al estilo beat ‘em up. Las criaturas podían personalizarse y mejorarse, el apartado gráfico no estaba mal para la época y la historia nos llevaba a explorar más acerca de este conflicto que apenas se había hecho popular gracias a la película, aunque Alien vs. Predator se origina de cómics de los años 90.

4. Predator: Hunting Grounds