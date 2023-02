The Mageseeker, el próximo juego derivado de League of Legends, con el campeón Sylas como protagonista

Riot Games continúa expandiendo su universo de videojuegos derivados de League of Legends, aunque hasta el momento los únicos lanzados son Ruined King y Hextech Mayhem. Siguen en desarrollo Song of Nunu, el misterioso juego de lucha conocido provisionalmente como Project L y CONVERGENCE, juego que protagonizará Ekko, y ahora, tenemos más detalles de The Mageseeker.

The Mageseeker está siendo desarrollado por el estudio indie Digital Sun, quienes también desarrollaron el juego Moonlighter. Este nuevo título contará con Sylas, el desencadenado, como protagonista. Se tratará de un juego RPG de acción en 2D, con estética pixel art, similar al ya mencionado Moonlighter, que contará un poco más sobre la historia de este campeón.