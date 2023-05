Top 10: los personajes de videojuegos con los trasfondos e historias más tristes

Tras una larga vida de guerras y violencia, y supuestamente dando la vida para recuperar la esperanza para la humanidad, Kratos reapareció en tierras nórdicas, dando inicio a la saga nórdica de God of War . Ahora el lleva una vida tranquila, lejos de la persona que fue. Él tiene una nueva familia, pero su esposa fallece detrás de escena antes de los eventos de God of War (2018) y ahora él debe criar solo a su hijo Atreus, mientras recorre varios de los Nueve Mundos para esparcir sus cenizas donde ella deseaba, dando pie a uno de los mejores videojuegos de la historia.

2. Isaac (The Binding of Isaac)

Isaac es un niño que vive con su madre en una casa en el campo. Un día, su madre comienza a escuchar voces divinas que le ordenan sacrificar a Isaac para demostrar su fe, exactamente como en el relato bíblico del personaje del mismo nombre. Isaac, asustado, huye hacia el sótano de su casa, donde encuentra una serie de peligrosas criaturas que deben ser vencidas para poder avanzar.

A medida que Isaac desciende más y más en el sótano, descubre una serie de objetos y poderes que le ayudan en su aventura, mientras se enfrenta a jefes finales cada vez más peligrosos. La historia de Isaac es una reflexión sobre la religión, la infancia, la lucha por la supervivencia y la exploración de la mente humana. Isaac es claramente un niño traumatizado por el repentino intento de su madre por asesinarlo, y los horrores que él ve durante el juego pueden ser una metáfora de estos mismos traumas.

1. Joel y Ellie (The Last of Us)