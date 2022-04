Way of the Hunter: el nuevo simulador de caza de THQ Nordic, enfocado en la narrativa y la jugabilidad

¿Suena familiar? Es porque títulos como Hunting Simulator y t he Hunter repiten esta fórmula hasta al cansancio, con DLCs que añaden mapas y costos exagerados al juego. Entonces, el equipo desarrollador eslovaco Nine Rocks Games se ha propuesto a cambiar esta mecánica, implementando algo que, hasta el momento, jamás se ha visto en un título de este género: una historia.

En Way of the Hunter, el jugador encarna a un experimentado cazador que hereda la choza de su abuelo, en las entrañas del bosque, para continuar con la tradición familiar de vender carne de la más alta calidad, cazada, claro, por él mismo. En la historia descubriremos más sobre el mundo de la caza y venta de carne, así como conoceremos a competidores del negocio y otros personajes.

“La franquicia Way of the Hunter ofrece por fin a este amplio público de jugadores una experiencia de caza tan rica en narrativa como realista en simulación balística. Para crear el mejor juego posible, hemos reunido a un experimentado equipo de profesionales cualificados, que han trabajado antes en juegos como DayZ o los juegos de caza de Cabela”, dijo David Durčák, director general de Nine Rocks Games.