Xbox Game Pass en marzo: todo lo que se va y todo lo que viene; Marvel’s Guardians of the Galaxy llegará el día 10

El último juego basado en cómics de Marvel llegará al servicio de Game Pass tras apenas cinco meses de haberse estrenado. Recordemos que este título se llevó el premio a Mejor narrativa durante The Game Awards el año pasado. Este juego llegará el día 10 de marzo. Pero vamos con los estrenos que llegarán el día uno a Game Pass , como FAR: Changing Tides , que estrena el 1 de marzo, y está disponible el mismo día.

Los usuarios de Xbox que cuenten con una suscripción activa de Xbox Game Pass ya pueden enterarse de todas las novedades que este servicio de juego incorporará este mes de marzo. Con algunas sorpresas, siendo la más grande de ellas la llegada de Marvel’s Guardians of the Galaxy , el último juego de Eidos Montreal , que sigue las aventuras de Star-Lord y su pintoresco grupo de héroes espaciales.

El primer día de marzo también se incorporará a Xbox Cloud Gaming el juego de simulación Microsoft Flight Simulator. El 3 de marzo, llegará Lightning Returns: Final Fantasy XIII, título estrenado en 2013. Luego, el día 10 de marzo, se incorporarán a Game Pass el anteriormente mencionado Marvel’s Guardians of the Galaxy, Kentucky Route Zero, Lawn Mowing Simulator y Young Souls.

Los suscriptores de Game Pass también recibirán un regalo especial para Halo Infinite, que llegará el 9 de marzo. Se trata del paquete Pass Tense Mongoose, que otorgará a los jugadores una skin para el Mongoose, cuatro potenciadores de doble experiencia y cuatro intercambios de desafíos.