¡Y estos son los nominados en The Game Awards 2022!

Hoy, Geoff Keighley presentó a los nominados en todas las categorías, siendo, por supuesto, el centro de atención los nominados al premio Juego del Año , o Game of the Year ( GOTY , para abreviar). Este año, contamos con 31 categorías, incluyendo la nueva incorporación, Mejor Adaptación, que premia a aquella película, serie, libro o cómic basada en videojuegos.

Mejor Dirección: Elden Ring, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Immortality, Stray.

Mejor Narrativa: A Plague Tale: Requiem, Elden Ring, God of War: Ragnarök, Horizon Forbidden West, Immortality.

Mejor Dirección de Arte: Elden Ring, God of War: Ragnarök, Horizon Forbidden West, Scorn, Stray.

Mejor Banda Sonora: Bear McCreary (God of War: Ragnarök), Olivier Deriviere (A Plague Tale: Requiem), Tsukasa Saitoh (Elden Ring), Two Feathers (Metal: Hellsinger), Yasunori Mitsuda (Xenoblade Chronicles 3).

Mejor Diseño de Audio: Call of Duty: Modern Warfare 2, Elden Ring, God of War: Ragnarök, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West.

Mejor Interpretación: Ashly Burch (Horizon Forbidden West), Charlotte McBurney (A Plague Tale: Requiem), Christopher Judge (God of War: Ragnarök), Manon Gage (Immortality), Sunny Suljic (God of War: Ragnarök).

Mejor Juego Independiente: Cult of the Lamb, Neon White, Sifu, Stray, Tunic.

Mejor Juego para Móviles: Apex Legends Mobile, Diablo Immortal, Genshin Impact, Marvel Snap, Tower of Fantasy.

Mejor Juego de Acción: Bayonetta 3, Call of Duty: Modern Warfare 2, Neon White, Sifu, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

Mejor Juego de Acción-Aventura: A Plague Tale: Requiem, God of War: Ragnarök, Horizon Forbidden West, Stray, TUNIC.

Mejor RPG: Elden Ring, Live a Live, Pokémon Leyendas: Arceus, Triangle Strategy, Xenoblade Chronicles 3.

Mejor Juego de Lucha: DNF Duel, JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R, The King of Fighters XV, MultiVersus, Sifu.

Mejor Juego Familiar: Kirby y la Tierra Olvidada, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Nintendo Switch Sports, Splatoon 3.

Mejor Juego de Estrategia/Simulador: Dune: Spice Wars, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Total War: WARHAMMER III, Two Point Campus, Victoria 3.

Mejor Juego de Deportes/Conducción: F1 22, FIFA 23, NBA 2K23, Gran Turismo 7, OlliOlli World.

Mejor Multijugador: Call of Duty: Modern 2, MultiVersus, Overwatch 2, Splatoon 3, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

Juego Más Esperado: Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Resident Evil 4, Starfield, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Mejor Adaptación: Arcane: League of Legends, Cyberpunk: Edgerunners, The Cuphead Show!, Sonic 2 la película, Uncharted: Fuera del mapa.

Si quieres ver el resto de categorías, puedes pasarte por la página de The Game Awards, y de paso, votar por tus favoritos en cada categoría. Los juegos con más nominaciones son God of War: Ragnarök (10 nominaciones), Elden Ring (7 nominaciones), Horizon Forbidden West (7 nominaciones), Stray (6 nominaciones) y A Plague Tale: Requiem (5 nominaciones).