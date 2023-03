Ya disponible Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, una precuela de acción-aventura que vale la pena

Con su anuncio hace un par de semanas atrás, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon generó altas expectativas para los fans de la saga, pues no se trataría de un juego convencional, sino de una precuela muy distinta, tanto artísticamente como en cuestiones de jugabilidad. Esta es la historia de origen la de protagonista de la franquicia, Bayonetta, mucho antes de ser como la conocemos ahora.

La historia narra la travesía de Cereza y el demonio Cheshire, que posee a su peluche, mientras se adentran en el peligroso Bosque Ávalon, que está lleno de criaturas, entes y otros peligros que ambos deberán sortear, con el fin de encontrar a la madre de Cereza y salvarla. Como bruja inexperta, Cereza, de apenas 10 años no puede entrar en combate, pero Cheshire sí, mientras ella se encarga de tareas menos peligrosas.