Conoce a los jugadores mejor pagados de League of Legends

Cada videojuego de los eSports o deportes electrónicos mueven cada año grandes cantidades de dinero por lo que tiene gamers que ganan cifras enormes que se igual a la cantidad de lo que gana un jugador de fútbol profesional.

Claramente para llegar al nivel de ganar esas cantidades es complicado, pero con la evolución y crecimiento de los eSports es posible. Lo normal es que estas cifras se multipliquen en corto plazo, mencionando que esto unicamente es el pago que les realiza el videojuego, ellos por su parte adquieren ingresos de demás plataformas o patrocinios.

Gamers mejor pagados de League of Legends

Lee Sang-hyeok "Faker"

Este jugador esta en la posición número uno de los jugadores mejor pagados de League of Legends, Faker no es solo el mejor pagado, al recibir anualmente $1,225,000 de dólares, sino que también es considerado el mejor Mid Lane de todo mundo.



Además de todos los tornos intermedios y múltiples victorias que ha sumado en la liga coreana (LCK). Sus buenos resultados y jugadas unican le han asegurado el nivel y posición en la que se encuentra en estos momentos en la liga de League of Legends.

Bae Seong 'Benji'

Este jugador Coreano, es el primer jugador profesional en elegir la jungla de Zac en un entorno competitivo, así como también ha sido galardonado el Mejor Jungler en los Premios Coreanos de eSports gana la cantidad de $810,683 dólares.

Junto con Faker son los únicos que han ganado un Campeonato del Mundo tres veces.

Lee "Wolf" Jae-wan

Este jugador ya ha conseguido dos campeonatos del mundo, entre muchos otros títulos, como numerosas victorias en la LCK. La cantidad que gana Wolf es de $794,785 siendo unos de los jugadores coreanos más pagados.



Como jugador de apoyo, es mecánicamente habilidoso e inteligente, y en ocasiones ha decidido partidas, para bien o para mal, para su equipo. Sus campeones favoritos son Alistar, Braum, Bardo y Thresh.

Bae "Bang" Jun-sik

Este gamer profesional de LoL ostenta el título de doble campeón del mundo con SKT y cuatro veces campeón de la LCK entre muchos otros. Por una cantidad mínima está debajo de Wolf, ganando este $790,284 de dólares.

Su nivel durante le época dorada de su equipo lo erigió como uno de los mejores tiradores del mundo, aunque tras la derrota en la gran final del Mundial de 2017 se criticaba mucho su nivel. Muy famoso en Corea por su magnífico Ezreal.

Lee Ho Seong, 'Duke'