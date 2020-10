DAMWON es el primer finalista de Worlds 2020 tras derrotar fácilmente a G2 Esports

El Mundial de League of Legends poco a poco está llegando a su fin con la disputa de la semifinal que enfrentó a dos de los equipos favoritos para quedarse con el título de Worlds 2020, entre DAMWON Gaming y G2 Esports.

La escuadra coreana llega luego de vapulear a su par DRX, con un 3-0 dominante en un enfrentamiento contra quien fuera su rival en la final de la liga del país asiático. Canyon y Nuguri han sido hasta ahora las dos grandes estrellas de DAMWON Gaming, que aún se guarda las armas de un Showmaker en su mejor nivel y una botlane que puede ganar ante cualquier rival.

Por su parte, G2 Esports también logró un 3-0 en los Cuartos de Final y fue ante otro rival coreano: Gen.G. Caps fue la gran figura y carry del equipo durante toda la serie, aunque todos los jugadores mostraron un buen nivel.

Los europeos vencieron a esta escuadra de DAMWON en la Worlds 2019, así que tenían un antecedente favorable, pero los coreanos querían cambiar la historia este año. Y así fue.

DAMWON Gaming celebró el pase a la final de Worlds 2020.

JUEGO 1

El duelo parecía favorable a G2 Esports desde el draft, donde pudieron flexear Lucian para Perkz y parecían tener una composición con la cual a DAMWON le iba a ser difícil iniciar gracias a la movilidad. Pero G2 se equivocó bastante a nivel individual y DAMWON no lo perdonó, y comenzó a sacar ventaja en fase de líneas, lo cual siempre terminan transformándolo en un triunfo.

Estas ventajas hicieron que poco a poco DAMWON sacara a G2 del mapa, incluso cuando los europeos propusieron. Al final, casi 10 mil de oro de ventaja, dos heraldos, cuatro dragones y Baron para DAMWON, que terminó cerrando fácilmente la partida ante un G2 que estuvo muy lejos de su mejor nivel.

JUEGO 2

Ésta vez G2 salió a jugar, Nuguri eligió su Fiora clásica para enfrentar a la Camille de Wunder, pero a pesar de que parecía ganar el mano a mano, G2 se encargó de sacarle del juego con repetidos ganks de Jankos y las llegadas de Caps y Mikyx para ayudar a su toplaner.

Otra de las selecciones destacadas fue Kindred, cuya definitiva fue capaz de cambiar el curso de varias peleas, y DAWMON sólo tenía a Sett como opción para desposicionar al equipo rival a pesar de que Kindred fue first pick, y nuevamente no funcionó, por lo que Jankos tuvo control de casi todas las peleas y así G2 sacó mucha ventaja en el juego a pesar de alguna que otra jugada de Showmaker.

JUEGO 3

G2 intentó presionar en el carril inferior, pero la jugada terminó con dos asesinatos para una Ashe de Ghost que se convirtió en un bicho rápidamente después de eso. Showmaker y Canyon jugaron una buena dupla jungla-mid, denegando las marcas de Kindred y neutralizando la Akali de Caps.

Igualmente, los carries de G2 no hicieron nada en toda la partida, Mikyx trolleó y murió mucho con Pantheon, y sobre el juego medio, con Nuguri con build de soporte, Leona con Solari y alma de las montañas, no hubo manera ya de detener a DAMWON, que simplemente avanzó y terminó la partida.

JUEGO 4

Es difícil poder describir lo que sucedió en la última partida de la serie, y es que G2 Esports prácticamente no se presentó. No jugaron el mapa, perdieron todos los duelos individuales, no utilizaron sus habilidades y le permitieron a DAMWON entrar por el carril central antes de los 20 minutos con el Heraldo hasta las torres de nexo.

El juego se terminó en 19 minutos y el sueño de occidente volvió a quedar truncado, ésta vez por una escuadra coreana como la de DAMWON que bien ganado tiene su lugar en la gran final de la Worlds 2020.