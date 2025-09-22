Farándula

Supremo lo adelanta: confirma cuatro bajas para la revancha entre tiktokers de Honduras y Brasil

Una de las bajas confirmadas es El Loco de la Selva, quien anunció su adiós definitivo en días recientes.

  • Supremo lo adelanta: confirma cuatro bajas para la revancha entre tiktokers de Honduras y Brasil
2025-09-22

Malas noticias para la Selección Tiktoker de Honduras, quien a través de Supremo, anunció la baja de tres futbolistas para la revancha ante el combinado de Brasil el viernes 26 de septiembre a las 6:00 PM en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula.

De acuerdo al comunicado en las redes sociales de Supremo, los creadores de contenido que no estarán en el feudo sampedrano son: Riñón, Metralleta y Marín. Además del adiós definitivo de El Loco de la Selva.

Supremo no se queda callado y se pronuncia tras la polémica: "Tampoco quiero que por política, me arrebaten la vida"

BAJAS CONFIRMADAS

Una de las bajas más importantes es la salida de El Loco de la Selva, quien renunció recientemente como director técnico de la Selección de TikTokers de Honduras. Su renuncia fue oficializada mediante un comunicado, en el que agradeció la oportunidad de liderar el proyecto y anunció que emprenderá un nuevo reto como entrenador en Madrid.

La salida del Loco de la Selva como DT también marca un cambio significativo en la dirección del equipo. El equipo tendrá que reorganizarse, ajustar su estrategia y depender mucho más de los que siguen disponibles, tratando de aprovechar las nuevas caras y recuperar estabilidad.

Riñón aparece mencionado en convocatorias recientes como uno de los casos problemáticos, ya que algunos medios señalan que “no ha demostrado el nivel esperado” y no estará ante el conjunto sudamericano.

Las bajas oficiales de la Selección Tiktoker de Honduras ante Brasil.

Las bajas oficiales de la Selección Tiktoker de Honduras ante Brasil.

(Mario O. Figueroa)

Metralleta es otro de los creadores que figura en la convocatoria para el partido contra Nicaragua. Marín fue convocado de última hora para el enfrentamiento contra Nicaragua. Su incorporación tardía da pie a la expectativa de que podía mostrar algo diferente, aprovechando el espacio abierto por las ausencias de figuras más establecidas, pero se pierde la revancha ante los brasileños.

La Selección Tiktoker de Honduras va por la revancha ante Brasil, selección que logró un gran triunfo de 2-0 en el compromiso desarrollado en Sao Paulo, Brasil.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
TikToker
|
Supremo
|
Honduras
|
Brasil
|