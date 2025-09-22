Supremo lo adelanta: confirma cuatro bajas para la revancha entre tiktokers de Honduras y Brasil

Malas noticias para la Selección Tiktoker de Honduras, quien a través de Supremo, anunció la baja de tres futbolistas para la revancha ante el combinado de Brasil el viernes 26 de septiembre a las 6:00 PM en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. De acuerdo al comunicado en las redes sociales de Supremo, los creadores de contenido que no estarán en el feudo sampedrano son: Riñón, Metralleta y Marín. Además del adiós definitivo de El Loco de la Selva.

BAJAS CONFIRMADAS

Una de las bajas más importantes es la salida de El Loco de la Selva, quien renunció recientemente como director técnico de la Selección de TikTokers de Honduras. Su renuncia fue oficializada mediante un comunicado, en el que agradeció la oportunidad de liderar el proyecto y anunció que emprenderá un nuevo reto como entrenador en Madrid. La salida del Loco de la Selva como DT también marca un cambio significativo en la dirección del equipo. El equipo tendrá que reorganizarse, ajustar su estrategia y depender mucho más de los que siguen disponibles, tratando de aprovechar las nuevas caras y recuperar estabilidad. Riñón aparece mencionado en convocatorias recientes como uno de los casos problemáticos, ya que algunos medios señalan que “no ha demostrado el nivel esperado” y no estará ante el conjunto sudamericano.