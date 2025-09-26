¡Bajaron de las nubes a la H! Brasil, con polémica incluida, derrota a Honduras en la 'misión imposible' que se jugó en el Olímpico

<b>¡No hubo misión imposible! </b>La Selección de Tiktokers de Honduras brindó un espectáculo de entrenamiento este viernes en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Lamentablemente, cayó derrotada 2-1 frente a la poderosa escuadra de creadores de contenido Brasil, en un duelo que dejó polémicas y un llenazo total en las gradas.El partido comenzó cuesta arriba para la “Bicolor Tiktokera”. Apenas al minuto 1, un error defensivo de DJ Chaval fue aprovechado por Mljhoow, quien puso en ventaja a Brasil. El tanto silenció a las más de 30,000 personas en el coloso sampedrano, mismos que no terminaban de acomodarse en sus asientos cuando ya veían a los visitantes adelante en el marcador.