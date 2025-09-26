¡Bajaron de las nubes a la H! Brasil, con polémica incluida, derrota a Honduras en la 'misión imposible' que se jugó en el Olímpico

¡No hubo misión imposible! La Selección de Tiktokers de Honduras brindó un espectáculo de entrenamiento este viernes en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Lamentablemente, cayó derrotada 2-1 frente a la poderosa escuadra de creadores de contenido Brasil, en un duelo que dejó polémicas y un llenazo total en las gradas. El partido comenzó cuesta arriba para la “Bicolor Tiktokera”. Apenas al minuto 1, un error defensivo de DJ Chaval fue aprovechado por Mljhoow, quien puso en ventaja a Brasil. El tanto silenció a las más de 30,000 personas en el coloso sampedrano, mismos que no terminaban de acomodarse en sus asientos cuando ya veían a los visitantes adelante en el marcador.

Los sudamericanos aprovecharon el descuido de la defensa hondureña y estuvieron cerca de ampliar la diferencia con jugadas peligrosas de Juninho y compañía. Sin embargo, el La More se vistió de héroe con varias intervenciones, incluyendo una atajada espectacular a un disparo olímpico de uno de los futbolistas de la "Canarinha".

Honduras intentó reaccionar y cerca del minuto 37 tuvo la más clara de la primera parte, cuando Joao Ferreira estrelló un potente zurdazo en el poste. El Olímpico se puso de pie ante la clara ocasión de gol del tiktoker brasileño, que actualmente juega para Honduras. El drama llegó a punto de irse al descanso. En el minuto 45+3, Brasil marcó su segundo tanto, pero el árbitro terminó anulando la jugada por posición adelantada, en una polémica decisión. Así terminó la primera mitad, con Honduras 1-0 abajo en el marcador.

SHOW DE MEDIO TIEMPO

El artista internacional Jon Z brindó un fenomenal show de medio tiempo en el estadio Olímpico y puso a bailar y cantar a las miles de personas que llegaron a disfrutar de este partido entre influencers.

HABÍA ESPERANZAS DE REMONTADA

El complemento comenzó con polémica. En el minuto 46, el árbitro sancionó penal a favor de Honduras tras una falta sobre Joao Ferreira. La jugada fue revisada en el VAR, y tras varios segundos de tensión y reclamos de los brasileños, se decidió conceder el lanzamiento desde los 11 metros. El encargado de ejecutar fue Norlan Caleb, quien al minuto 57 disparó con categoría, colocando la pelota a media altura, imposible para el arquero rival. Ese tanto significaba el 1-1 en el partido y el tercer gol de Caleb con la selección tiktokera. Antes le había marcado a El Salvador y Nicaragua. Lo lamentable para Honduras llegó al minuto 92, cuando Futblack aprovechó el espacio que le dejaron los defensores de Honduras y soltó un potente disparo al ángulo, imposible para Stenfort. El tanto silenció el estadio y provocó la salida de los aficionados catrachos del recinto deportivo