¡Honduras anota con polémica! Caleb no falló el penal y los catrachos le empatan a Brasil en el juego de tiktokers

El encuentro arrancó pasado de las 7 de la noche en un marco impresionante de aficionados que llenaron hasta las banderas el coloso sampedrano, recordando los grandes duelos.

Las selecciones de Honduras y Brasil se enfrentaron en el estadio Olímpico de la ciudad de San Pedro Sula en la revancha de los tiktokers catrachos contra los sudamericanos.

Brasil comenzó ganando el partido con anotación apenas a los 10 segundos de Mljhoow, quien aprovechó un error defensivo de DJ Chaval y clavó el 1-0 ante el meta La More.

Sin embargo, en una acción marcada por la polémica al minuto 46, el brasileño Joao Ferreira, quien decidió defender la camisa de Honduras, recibió la falta dentro del área.

Vino la revisión del VAR, enmarcado por la presión de todos los jugadores, presentes y aficionados. Finalmente el árbitro sancionó la pena máxima y explotó el estadio Olímpico.

Vino Caleb, el héroe de Honduras en el pasado encuentro frente a El Salvador en el estadio Morazán anotando el gol de la victoria, lo ejecutó de gran forma y puso el 1-1. Finalmente, en el último minuto la visita logró el segundo y definitivo gol.

Este encuentro fue la revancha entre las selecciones de tiktokers entre Honduras y Brasil porque en el partido de ida los sudamericanos ganaron con marcador de 2-0 en tierras de la Canarinha.