¡Honduras anota con polémica! Caleb no falló el penal y los catrachos le empatan a Brasil en el juego de tiktokers

Brasil comenzó ganando el partido con anotación apenas a los 10 segundos de<b> Mljhoow</b>, quien aprovechó un error defensivo de DJ Chaval y clavó el 1-0 ante el meta La More.Sin embargo, en una acción marcada por la polémica al minuto 46, <b>el brasileño Joao Ferreira</b>, quien decidió defender la camisa de Honduras, recibió la falta dentro del área.Vino la revisión del VAR, enmarcado por la presión de todos los jugadores, presentes y aficionados. Finalmente<b> el árbitro sancionó</b> la pena máxima y explotó el estadio Olímpico.<b>Vino Caleb</b>, el héroe de Honduras en el pasado encuentro frente a El Salvador en el estadio Morazán anotando el gol de la victoria, lo ejecutó de gran forma y puso el 1-1. Finalmente, en el último minuto la visita logró el segundo y definitivo gol.Este encuentro fue la revancha entre las selecciones de tiktokers entre Honduras y Brasil porque en el partido de ida los sudamericanos ganaron con marcador de 2-0 en tierras de la Canarinha.